Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.10.2022 06:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2022 06:35
    ABONE OL

    NATO’dan yeni nükleer caydırıcılık tatbikatı! Dikkat çeken Türk detayı

    NATO, 14 ülkenin katıldığı nükleer caydırıcılık tatbikatı hakkında paylaşımda bulundu. Tatbikata dair yapılan paylaşımda Türk bayrağı desenli kask takmış bir Türk pilotun fotoğrafı yer aldı.

    NATO’nun tatbikatında dikkat çeken Türk detayı

    NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin "Steadfast Noon" tatbikatında şu anda nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini denediği belirtildi. Tatbikata 14 ülke çok sayıda savaş uçağıyla katılıyor. Tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı, askeri manevraların Avrupa'nın kuzeybatısında düzenlendiği ifade edildi.

    TÜRK PİLOTUN RESMİ PAYLAŞILDI
    Steadfast Noon tatbikatının yıllık rutin eğitim faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, tatbikata 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'dan fazla savaş uçağının katıldığı aktarıldı.

    AIRCOM paylaşımında aralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağın bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına da yer verildi. Fotoğraflardan birinde de ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu yer aldı.

        B-52'LER DE KATILIYOR
        30 Ekim'e kadar sürecek Steadfast Noon tatbikatı ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılıyor. Tatbikatta kullanılan savaş uçakları arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunuyor.

        Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler de kullanılıyor. "Steadfast Noon" tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Reklam
        Haberler Dünya NATO’dan yeni nükleer caydırıcılık tatbikatı! Dikkat çeken Türk detayı
            SON DAKİKA