İngiltere'nin yeni başbakanı Sunak ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü!

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Kuzey İrlanda meselesi ile Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, görüşmede, Biden'ın, Sunak'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği ve iki liderin birlikte yakın çalışmayı dört gözle beklediği bildirildi.

Biden'ın, İngiltere'nin ABD'nin en yakın müttefiki olmaya devam ettiğini söylediği kaydedilen açıklamada, Sunak'ın da iki ülke arasındaki ilişkinin muazzam gücü üzerinde mutabık olduklarını ifade ettiği vurgulandı.





Açıklamada, "Liderler, hem ikili düzeyde hem de (Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki) AUKUS anlaşmasının istikrarı artırma ve Çin'in kötü niyetli etkisine karşı koyma çabalarının bir parçasını oluşturduğu Hint-Pasifik gibi bölgelerde İngiltere-ABD iş birliğinin kapsamını ele aldı" ifadesine yer verildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA GÜNDEME GELDİ

Görüşmede, İngiltere ile ABD'nin, Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşta başarısız olmasını sağlamak amacıyla oynadıkları öncü rolü dile getirdiklerine değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başbakan Sunak ve Başkan Biden, Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nı koruyarak Kuzey İrlanda halkının güvenlik ve refaha sahip olmasını sağlama ihtiyacı konusunda da mutabık kaldılar. Liderler, Endonezya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde şahsen görüşmeyi dört gözle bekliyor"

