İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, kabinesini belirledi





İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI RİSHİ SUNAK

İngiltere'de eski Başbakan Liz Truss'ın 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından Rishi Sunak, dün partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmuştu.



Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini Hint asıllı Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçmişti.



Sunak, Truss'dan önce Muhafazakar Partinin liderliğini yapan Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da istifasının ardından partide başlayan liderlik yarışında da adaylığını koymuş fakat oylama sonucu Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

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