Avrupa ülkeleri enerji kriziyle boğuşuyor! Kara kış için kara kara düşünüyorlar

Rusya'nın Batı'ya yönelik enerji akışını kesmesiyle giderek artan enerji krizi, kışın gelmesiyle birlikte birçok Avrupa ülkesini zor durumda bıraktı. Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler, akla hayale gelmeyecek önlemler almaya başladı. Almanya'nın en önemli çikolata ve şekerleme üreticisi Bodeta kriz yüzünden iflasını açıkladı. Şirket yetkilileri, "İflasın nedeni yükselen enerji fiyatları. Şeker yüzde 100 zamlandı. Glukoz yüzde 200 oranında arttı. Bu şartlarda üretim yapma şansımız kalmadı" ifadeleri kullanıldı. Krizin en yüksek olduğu ülkelerden olan İngiltere'de, vatandaşlara bir kez daha dikkat çeken tasarruf çağrıları yapıldı. Ülke genelinde yüz binlerce hanenin faturalarını ödeyemediği anlaşıldı.