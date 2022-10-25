Avrupa ülkeleri enerji kriziyle boğuşuyor! Kara kış için kara kara düşünüyorlar

Rusya'nın Batı'ya yönelik enerji akışını kesmesiyle giderek artan enerji krizi, kışın gelmesiyle birlikte birçok Avrupa ülkesini zor durumda bıraktı. Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler, akla hayale gelmeyecek önlemler almaya başladı. Almanya'nın en önemli çikolata ve şekerleme üreticisi Bodeta kriz yüzünden iflasını açıkladı. Şirket yetkilileri, "İflasın nedeni yükselen enerji fiyatları. Şeker yüzde 100 zamlandı. Glukoz yüzde 200 oranında arttı. Bu şartlarda üretim yapma şansımız kalmadı" ifadeleri kullanıldı. Krizin en yüksek olduğu ülkelerden olan İngiltere'de, vatandaşlara bir kez daha dikkat çeken tasarruf çağrıları yapıldı. Ülke genelinde yüz binlerce hanenin faturalarını ödeyemediği anlaşıldı.
TELEVİZYONLARI KAPATIN
Koltuk, kanepe ve yatakların mümkün olduğunca küçültülmesi gerektiğini belirten uzmanlar, büyük eşyaların ısı akışını engellediğini, bu nedenle evlerin ısınamadığını hatırlattı. Yere kadar inen perdelerin ısı kaynaklarını kapatacağı belirtilerek bu perdelerin mümkün olduğunca kısa tutulması gerektiği tavsiyesi yapıldı. Cep telefonlarının mümkün olduğunca az şarj edilmesi, buzdolaplarının içinin boşaltılması, televizyonların da mümkün olduğunca az açılması gerektiği vurgulandı.
ZEYTİNYAĞLI YEMEK ÖNERİSİ
Avrupa'da yeni enerji önlemleri:
İngiltere: Pilli ısıtıcılı yelek. Pandufları 90 saniye ısıtın ve öyle giyin. Televizyon izlemeyin.
Fransa: Zeytinyağlı yemekler tercih edin. Isıtmak zorunda kalmazsınız.
İtalya: Üst üste iki tişört giyin. Bu sizi daha da sıcak tutacak.
Almanya: Misafirliğe gidecekseniz, doğalgazı kapatın. Evde tek işi varsa, doğalgazı açmayın.
İspanya: Restoranlar sadece 6 saat açık kalsın.
Hollanda, Belçika, İtalya'da restoranlar yemek faturalarına 1'er euro ısınma ücreti eklemeye başladı.