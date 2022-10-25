Almanya'dan sürpriz Ukrayna hamlesi: Cumhurbaşkanı Steinmeier Kiev'de

Savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
Savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
Uluslararası Haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine geçti.
Alman basını Steinmeier'in Zelenski ile görüşeceğini yazdı.