Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.10.2022 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2022 08:40
    ABONE OL

    Almanya'dan sürpriz Ukrayna hamlesi: Cumhurbaşkanı Steinmeier Kiev'de

    Rusya-Ukrayna savaşı şiddetle devam ederken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Steinmeier'in Zelenski ile görüşeceği belirtiliyor.

    Kiev’e sürpriz ziyaret

    Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

    'ACİL KODU' İLE DUYURDULAR
    Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

    Savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

        Uluslararası Haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine geçti.

        Alman basını Steinmeier'in Zelenski ile görüşeceğini yazdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP halk ekmeği rezilliğini ‘perde’ledi!
        Haberler Dünya Almanya'dan sürpriz Ukrayna hamlesi: Cumhurbaşkanı Steinmeier Kiev'de
            SON DAKİKA