ABD Senatosu, FED Başkanı'nı faiz artırımları konusunda uyardı





Söz konusu mektupta Brown, para politikası araçlarının arz yetişene kadar talebi sınırlayıp enflasyonu düşürmesinin zaman aldığını kaydederek, işçi sınıfının bu zamanının olmadığını aktardı.



"FED HATALARININ UZUN TARİHİ"

J.P. Morgan Asset Management'ın Küresel Başstratejisti David Kelly'nin "FED'in hatalarının uzun tarihinde, genel bir hata göze çarpıyor. Çok uzun süre bekleyip sonra çok fazla şey yapma eğiliminde olmaları" sözünü anımsatan Brown, "Özellikle FED'in eylemleri itici güçleri ele almadığında, kısa vadeli gelişmelerimizi ve güçlü iş gücü piyasamızı, enflasyonu düşürmek için agresif parasal eylemlerin sonuçları altında ezdirmekten kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Brown, halihazırda enflasyonun baskısını hisseden çalışan Amerikalılar için iş kayıplarının, durumu daha da kötüleştireceğini belirterek, milyonlarca Amerikalının geçim kaynaklarının riske atılamayacağını kaydetti.