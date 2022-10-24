Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tahıl açıklaması: Yoksul ülkelere tahılın çok küçük miktarı düşüyor





"EN YOKSUL ÜLKELERİN PAYINA KARADENİZ LİMANLARINDAN ÇIKAN TAHILIN ÇOK KÜÇÜK MİKTARI DÜŞÜYOR"

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilmesine dair geçtiğimiz temmuz ayında İstanbul'da imzalanan anlaşmanın gelecek ay sona ereceğini hatırlatan Lavov, "22 Temmuz İstanbul'da imzalanan paket anlaşma kapsamında Ukrayna tahılının alıcıları, en yoksullar arasında olmayan ülkelerdir. En yoksul ülkelerin payına Karadeniz limanlarından çıkan tahılın çok küçük miktarı düşüyor. Ukrayna tahılının yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. BM'nin bununla ilgili istatistiği var. En yoksul ülkeler Ukrayna tahılının ancak yüzde 5-7'sini alıyor. Meslektaşlarımızdan BM Genel Sekreterliği ile bu konuda daha aktif çalışmalarını istedik ki en yoksul ülkelere yardım sağlamak olan paket anlaşmasının ilk amacı hayata geçirilsin" dedi.