Pakistan'da Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar istifa etti

Pakistan'da Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar, kişisel sebepleri gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Twitter'dan yaptığı açıklamada Tarar, hafta sonu bir konferansta devlet kurumlarına karşı slogan atılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtmesinin ardından kişisel sebeplerle görevine devam edemeyeceğini ve bu sebeple istifa ettiğini açıkladı.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Tarar'ın üyesi olduğu Bağımsız Avukatlar Grubu tarafından 23 Ekim'de Lahor'da düzenlenen bir konferansta ordu karşıtı sloganların yükselmesi koalisyon hükümetinin tepkisini çekmişti. Başbakan Şerif, konferansta devlet kurumlarına karşı slogan atılmasını talihsizlik olarak nitelendirmişti.