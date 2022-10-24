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    • Dünya
    • 24.10.2022 22:04
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    • 24.10.2022 22:04
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarını reddetti

    Jens Stoltenberg, Rusya'nın ortaya attığı Ukrayna'nın kendi topraklarında radyoaktif içerikli "kirli bomba" kullanabileceği iddiasını reddettiklerini bildirdi.

    NATO’dan Rusya’nın ’kirli bomba’ iddiasına yanıt

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kirli bomba kullanmaya hazırlandığına dair Rusya'nın yönelttiği iddiayı ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile konuştuğunu belirtti.

    "NATO müttefikleri bu iddiayı reddetmektedir." ifadesini kullanan Stoltenberg, Rusya'nın bu iddiayı gerginliği tırmandırmak için bahane olarak kullanmaması gerektiğini kaydetti.



    Stoltenberg, Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

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    Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarını reddetti
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