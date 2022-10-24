İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında? Rishi Sunak nereli, kökeni ne? Siyasi kariyeri...

İngiltere'de adaylık için adı geçen Penny Mardaunt çekildiğini açıkladı. Tek aday olarak kalan Rishi Sunak ilk Hint kökenli başbakan olacak.
YENİ İNGİLTERE BAŞBAKANI OLDU!
Geçtiğimiz günlerde başbakan adaylığını koyan Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu. Böylece Hint kökenli ilk başbakan oldu.
Parti lideri ve ülkenin başbakanı olmak için 100 milletvekili desteğinin gerekli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Rishi Sunak 100 milletvekili desteğini alarak lider oldu.
RISHI SUNAK KİMDİR?
Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu Britanyalı siyasetçidir. Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesidir. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.