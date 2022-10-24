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    • Dünya
    • 24.10.2022 16:06
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    • 24.10.2022 16:11
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    İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında? Rishi Sunak nereli, kökeni ne? Siyasi kariyeri...

    Son dakika haberine göre İngiltere'de Liz Truss'tan boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibi Rishi Sunak oldu. Peki, İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında? Rishi Sunak nereli, kökeni ne? Siyasi kariyeri...

    takvim.com.tr
    İngiltere’nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında?

    İngiltere'de adaylık için adı geçen Penny Mardaunt çekildiğini açıkladı. Tek aday olarak kalan Rishi Sunak ilk Hint kökenli başbakan olacak.

    YENİ İNGİLTERE BAŞBAKANI OLDU!

    Geçtiğimiz günlerde başbakan adaylığını koyan Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu. Böylece Hint kökenli ilk başbakan oldu.

    Parti lideri ve ülkenin başbakanı olmak için 100 milletvekili desteğinin gerekli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Rishi Sunak 100 milletvekili desteğini alarak lider oldu.

    RISHI SUNAK KİMDİR?

    Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu Britanyalı siyasetçidir. Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesidir. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.

        2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı. 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hazine Bakanı olarak görev aldı.

        Rishi Sunak, Hint kökenlidir.

        Temmuz ayında İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiğini açıklamıştı. Maliye Bakanı Rishi Sunak, Twitter üzerinden yayınladığı ve Boris Johnson'a yazdığı istifa mektubunda "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.
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        Haberler Dünya İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında? Rishi Sunak nereli, kökeni ne? Siyasi kariyeri...
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