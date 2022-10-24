İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında? Rishi Sunak nereli, kökeni ne? Siyasi kariyeri...

YENİ İNGİLTERE BAŞBAKANI OLDU!

Geçtiğimiz günlerde başbakan adaylığını koyan Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu. Böylece Hint kökenli ilk başbakan oldu.

Parti lideri ve ülkenin başbakanı olmak için 100 milletvekili desteğinin gerekli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Rishi Sunak 100 milletvekili desteğini alarak lider oldu.