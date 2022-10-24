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    • Dünya
    • 24.10.2022 17:22
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    • 24.10.2022 17:22
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    Devlet televizyonunda çirkin propaganda: Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

    Rusya'da Azerbaycan aleyhinde propaganda devlet televizyonuna taşındı. Azerbaycan, "Büyük Oyun" isimli programda provokatif söylemler ve toprak bütünlüğünün tartışılması nedeniyle Rusya'ya nota verildi.

    Azerbaycan Rusya’ya nota verdi

    Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 20-21 Ekim'de 1. Kanal'da yayımlanan "Büyük Oyun" isimli programda Rus siyasetbilimciler ve Ermeni kökenli uzmanlarca Azerbaycan aleyhine yapılan konuşmalar ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanması nedeniyle Büyükelçilikten, Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verildiği bildirildi.

    DÜŞMANLIK TOHUMLARI EKTİLER
    Notada, programın konuklarının Ermenistan'daki intikam yanlısı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmaları için kışkırttıkları ve ayrılıkçılığı destekleyerek iki millet arasında düşmanlık tohumları ektikleri kaydedildi.

    ACİL ÖNLEMLER ALINMALI
    Notada, programda yaşananların, Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 22 Şubat 2022 tarihli müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu belirtildi. Notada, Rusya'dan basın mensuplarının provokatif eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler alınması istendi.

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    Haberler Dünya Devlet televizyonunda çirkin propaganda: Azerbaycan Rusya'ya nota verdi
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