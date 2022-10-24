Devlet televizyonunda çirkin propaganda: Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 20-21 Ekim'de 1. Kanal'da yayımlanan "Büyük Oyun" isimli programda Rus siyasetbilimciler ve Ermeni kökenli uzmanlarca Azerbaycan aleyhine yapılan konuşmalar ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanması nedeniyle Büyükelçilikten, Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verildiği bildirildi.

DÜŞMANLIK TOHUMLARI EKTİLER

Notada, programın konuklarının Ermenistan'daki intikam yanlısı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmaları için kışkırttıkları ve ayrılıkçılığı destekleyerek iki millet arasında düşmanlık tohumları ektikleri kaydedildi.