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    • Dünya
    • 25.10.2022 01:32
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    • 25.10.2022 01:34
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    ABD Başkanı Joe Biden'dan ara seçim açıklaması: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

    ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım 2022'de yapılacak Kongre ara seçimleri ile ilgili anketlere bakıldığında Demokratların "akıntıya karşı kürek çektiğinin" görüldüğünü ancak henüz hiçbir şey için geç olmadığını ifade etti.

    Biden’dan ’ara seçim’ açıklaması!

    ABD Başkanı Joe Biden, Washington'daki Ulusal Demokratik Komiteyi ziyaret ederek, burada yaklaşan Kongre ara seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "HİÇBİR ŞEY İÇİN ÇOK GEÇ DEĞİL"
    Anketlerin şu anda Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki çoğunluğu kaybedeceğine işaret ettiğini söyleyen Biden, "Şu anda Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor. Ancak hiçbir şey için çok geç değil" ifadesini kullandı.

    Amerikalılar, Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

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