ABD Başkanı Joe Biden'dan ara seçim açıklaması: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

"HİÇBİR ŞEY İÇİN ÇOK GEÇ DEĞİL"

Anketlerin şu anda Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki çoğunluğu kaybedeceğine işaret ettiğini söyleyen Biden, "Şu anda Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor. Ancak hiçbir şey için çok geç değil" ifadesini kullandı.