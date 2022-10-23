SON DAKİKA | Çin'de Mao'dan sonra bir ilk! Şi Cinping başardı

Şi'yi bekleyen sınamalardan bazıları şöyle:

1- NÜFUZ YARIŞI: 'Kuşak ve Yol' altyapı projesi Pekin'in etki alanını büyütme çabasının en somut örneği. Ancak kâr etmeyen projeler ve tartışmalı ihalelerle yıpranan girişim, Sri Lanka'dan Kenya'ya "yoksul ülkeleri borçlandırarak tuzağa düşürme aracı" olarak görülüyor. Bu beş yılda en önemli mirasının imajını düzeltmeye çalışacağının sinyalini veren Şi ayrıca, ABD ve Avrupa'nın son bir yılda ilan ettikleri rakip girişimlerle rekabet etmek zorunda.