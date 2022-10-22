dvprogram.state.gov | 2024 DV-Lottery Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card pasaport şartı kalktı mı?

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerle onların eş ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarına; Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu oturma ve çalışma izni veren resmi belgedir. Green Card, resmi adıyla Permanent Resident Card(Daimi Oturma İzni) kişinin göçmenlik statüsünü gösterir. Bu sene başvurular 6 Ekim-8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Peki, Green Card pasaport şartı kalktı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
GREEN CARD PASAPORT ŞARTI KALKTI MI?
Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda Green Card başvuruları için pasaport şartı bulunsa da bu sene yapılacak çekilişte adaylar pasaportlarını yenilemede başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
GREEN CARD SAHİBİ OLAN TÜRK VATANDAŞLIĞINA DEVAM EDİYOR MU?
Green Card, Türk vatandaşlığınızı devam ettirmekle birlikte, Amerikan vatandaşlık haklarının bir çoğuna sahip olmanızı sağlar.