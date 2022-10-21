Hollanda gazetesi NRC Yunanistan'ın Ege'deki göçmen oyununu yazdı: Derin utancı örtbas çabası

*Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleden bir kare

YUNANİSTAN'IN İDDİALARI TEYİT EDİLEMİYOR

Analizde, sınırı askeri bölge ilan ederek gazeteci, STK gözlemcisi ve sivilleri almadığı için Yunanistan'ın iddialarını teyit etmenin çok güç olduğuna vurgu yapıldı.

Yunanistan'ı eleştiren gazetelerin çalışma izinlerini kaybetme tehlikesiyle karşılaştığına değinilen analizde, ülkedeki STK'lara hükümetin söylemlerini desteklemeleri yönünde baskı yapıldığı vurgulandı.

Analizde, Yunanistan'ın geri ittiği ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta aç kalıp akrep sokması yüzünden ölen beş yaşındaki Suriyeli mülteci kız çocuğu olayında da benzer şekilde Türkiye'nin suçlanıp sonrasında sorumluluğun Yunanistan'da olduğunun kabul edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu olayla ilgili Sınır Şiddeti İzleme Ağı (BVMN) kuruluşu yetkilisi Hope Barker'ın "Yunanistan gözetleme kuleleriyle 3 mile kadar olan bölgeyi termal kameralarla izleyebildiğiyle ve bu sayede göçmen geçişlerini engellediğiyle övünüyor. Fakat sınırda aç ve susuz bekleyen mülteciler sorulduğunda bunları göremediklerini, bulamadıklarını belirtiyorlar." şeklindeki eleştirilerine de yer verildi.

Analizde, Barker'ın, Yunan makamlarının kız çocuğunun öldüğünü iddia ettiğini ve sonrasında kızın ebeveynlerine de kızlarının olmadığı şeklinde beyanatta bulunması için baskıda bulunduğu şeklindeki ifadeleri aktarıldı.