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    • Dünya
    • 21.10.2022 08:21
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    • 21.10.2022 08:21
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    dvprogram.state.gov | 2024 DV-Lottery Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card pasaport şartı kalktı mı?

    2024 DV Lottery Green Card başvurusunda pasaport şartı olup olmadığı merak ediliyor. Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda Green Card başvuruları için pasaport şartı bulunsa da bu sene yapılacak çekilişte adaylar pasaportlarını yenilemede başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

    takvim.com.tr
    Green Card pasaport şartı kalktı mı?

    Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerle onların eş ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarına; Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu oturma ve çalışma izni veren resmi belgedir. Green Card, resmi adıyla Permanent Resident Card(Daimi Oturma İzni) kişinin göçmenlik statüsünü gösterir. Bu sene başvurular 6 Ekim-8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Peki, Green Card pasaport şartı kalktı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    GREEN CARD PASAPORT ŞARTI KALKTI MI?

    Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda Green Card başvuruları için pasaport şartı bulunsa da bu sene yapılacak çekilişte adaylar pasaportlarını yenilemede başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

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    GREEN CARD SAHİBİ OLAN TÜRK VATANDAŞLIĞINA DEVAM EDİYOR MU?

    Green Card, Türk vatandaşlığınızı devam ettirmekle birlikte, Amerikan vatandaşlık haklarının bir çoğuna sahip olmanızı sağlar.

        GREEN CARD ÖZELLİKLERİ NELER, GREEN CARD AVANTAJLARI HANGİLERİ?

        Green Card, gerek devlet dairesi gerekse özel sektör olsun, istediğiniz yerde çalışma hakkını ve dilediğiniz kadar oturma izni verir. Green Card, oturumunuz ABD'de olduğu için dilediğiniz ülkeye vize problemi yaşamadan seyahat etmenizi kolaylaştırır.

        Green Card sahibi olan herkes aynı zamanda kendi şirketini kurma hakkına sahiptir. Eğitimine devam etmek isteyenler ise devlet ve özel okullardan burs alabilir veya bu okullarda indirimli okuma fırsatını yakalar.

        GREEN CARD ÇEKİLİŞİNE KİMLER KATILABİLİR?

        Green Card çekilişi ise; ABD, son beş yıl içerisinde kendisine 50 binden az göç veren ülkelerden gelen insanların sayısını artırmak ve Amerikan nüfüs ve kültürünü çeşitlendirmek amacı ile Green Card çekilişi düzenlemektedir.

        Bu çekilişe ABD'ye hiç göç vermeyen ya da az göç veren ülke vatandaşları katılabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu çekilişe katılabilirler. Çekilişle her yıl 50.000(50 bin) kişiye Green Card verilmektedir.
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