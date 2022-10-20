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    • Dünya
    • 20.10.2022 15:33
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    • 20.10.2022 15:42
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    SON DAKİKA: Rus jeti 29 Eylül'de Karadeniz'de İngiliz uçağının yakınına füze ateşledi

    Son dakika haberleri... İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir Rus uçağının 29 Eylül'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında devriye görevi yapan bir İngiliz uçağının yakınına füze fırlattığını açıkladı.

    AA
    Rus jeti İngiliz uçağına füze ateşledi

    Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada, Karadeniz üzerinde rutin devriye görevini icra eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait silahsız bir uçağın yakınına bir Rus uçağından füze fırlatıldığını bildirdi.


    İngiltere'ye ait RAF RC-135

    "TEKNİK BİR ARIZA"
    İngiltere'nin 29 Eylül'de meydana gelen bu olayın ardından devriyeleri askıya aldığını ve endişelerini Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ilettiğini söyleyen Wallace, Rusya'nın bunun "teknik bir arıza" olduğunu belirttiğini aktardı.


    Rusya'ya ait Su-27

    "KASITLI BİR TIRMANMA" OLARAK GÖRÜLMEDİ
    Wallace, İngiltere'nin daha sonra devriyelere yeniden başladığını belirterek olayı "potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde nitelendirdi ancak bunun "kasıtlı bir tırmanma" olarak görülmediğini sözlerine ekledi.

    Bakan Wallace, "Analizimiz bunun bir arıza olduğu konusunda uyuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Rus jeti 29 Eylül'de Karadeniz'de İngiliz uçağının yakınına füze ateşledi
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