SON DAKİKA: Rus jeti 29 Eylül'de Karadeniz'de İngiliz uçağının yakınına füze ateşledi



İngiltere'ye ait RAF RC-135

"TEKNİK BİR ARIZA"

İngiltere'nin 29 Eylül'de meydana gelen bu olayın ardından devriyeleri askıya aldığını ve endişelerini Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ilettiğini söyleyen Wallace, Rusya'nın bunun "teknik bir arıza" olduğunu belirttiğini aktardı.



Rusya'ya ait Su-27

"KASITLI BİR TIRMANMA" OLARAK GÖRÜLMEDİ

Wallace, İngiltere'nin daha sonra devriyelere yeniden başladığını belirterek olayı "potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde nitelendirdi ancak bunun "kasıtlı bir tırmanma" olarak görülmediğini sözlerine ekledi.