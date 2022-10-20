Son dakika: AB'den İran'a yeni yaptırım kararı

Çekya'nın yürüttüğü AB dönem başkanlığından yapılan açıklamada, yaptırımların, insansız hava araçlarının Ukrayna'nın vurulmasında kullanıldığı için uygulanacağı belirtildi.

Yeni karar kapsamında İranlı 3 kişi ile 1 kuruluşa yaptırım getirildi. Ayrıca daha önceki yaptırım listesine alınan İran'a ait 4 kuruluşa uygulanan yaptırımlar da uzatıldı.

AB Resmi Gazetesi'nde, yeni yaptırım listesine eklenen kişilerin İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Endüstriyel İlişkiler Birimi Başkanı General Seyid Kureyşi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri İnsansız Hava Araçları Komutanı Tuğgeneral Said Agacani olduğu açıklandı.

Listedeki kurum ise insansız hava araçlarını üreten Şahid Havacılık Sanayi adlı şirket oldu.

AB'nin yaptırımları, varlıkların dondurulması, seyahat yasağı ve finansman yasağını içeriyor. Yaptırımlar bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.