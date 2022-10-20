İngiltere Başbakanı Liz Truss kimdir, neden istifa etti? İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın yerine kim gelecek?

NELER YAŞANMIŞTI?



Ülkenin 3. kadın başbakanı olan ve göreve gelmeden önce "yeni Demir Leydi" olarak anılan Truss'ın, başbakanlık yarışında yürüttüğü kampanyada en önemli vaadi olan vergi indirimlerini iptal ederek, "U dönüşü" yapması piyasalarda güvensizliği ve siyasi çalkantıları da beraberinde getirdi.

Truss'ın, 6 Eylül'de atadığı Maliye Bakanı Kwarteng'in 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklaması, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki endişeleri artırdı ve sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden oldu.

Kwarteng'in kamu borç yükünü artıracak vergi indirimlerini açıklamasının ardından sterlin, ABD doları karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.