Yunan muhalif Yannis Varufakis zulmü itiraf etti: "Göçmenleri boğduruyoruz"

Yunanistan'ın uluslararası hukuka uymayan şekilde düzensiz göçmenlere yaptığı müdahaleler artık tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek haline geldi.
AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜ TAVRINI TELEVİZYONDA İFŞA ETTİ
Konuyla ilgili Kontra News televizyonuna konuşan Varufakis, Avrupalı liderlerin bir yandan göçmen karşıtı politikaları reddediyor görüntüsü verdiğini diğer yandan radikal sağa göz kırptığını belirterek, ikiyüzlü davranıldığı mesajını verdi.
Asırlardır Avrupa'nın diğer kıtalara göçmen gönderdiğini ifade eden Varufakis, şimdi bu göçün yönünün tersine döndüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi ne yapıyoruz? Aslında biz, İtalyanlar ve diğerleri, göçmenleri engellemek adına sahil güvenliğimizde hizmet veren gençlere göçmenleri boğduruyoruz. Tarihe karşı bir suçtur."
YUNAN'IN ZULMÜNÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İFŞA ETMİŞTİ
Türkiye karşısında kendisini aklama telaşına girişen Atina yönetimi, geçtiğimiz günlerde, 2019 yılında çekilen görüntüler üzerinden Türkiye'yi suçlamıştı.