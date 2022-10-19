Yunan muhalif Yannis Varufakis zulmü itiraf etti: "Göçmenleri boğduruyoruz"





Mitarachi, Yunan güvenlik güçleri tarafından soyulup sınırda ölüme terk edilen göçmenlere ait eski bir fotoğrafla, Türkiye'yi hedef almıştı.



Ankara'yı göçmenlere yönelik 'kötü muamele ile' suçlayan Yunan Bakan'a, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt verdi. Çataklı, "Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz!" demişti.

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın son günlerde sosyal medya üzerinden algı operasyonuna giriştiği 'göçmen fotoğrafları' oyununa yanıt verdi.



İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklamala;



"Göçmenlere karşı insanlık dışı uygulamalarla sık sık gündeme gelen Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarichi, bu kez de nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan çırılçıplak bırakılmış göçmenlere ait fotoğraf üzerinden algı operasyonuna girişmiştir.