Malezya'da Mossad operasyonu! Özel ekip Filistinlilerin peşinde: Hedef Hamas programı

Geçtiğimiz ay Kuala Lumpur'da bir Filistinli yazılımcı Mossad tarafından kaçırıldı. Doğrulamayan bu iddianın ardından İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Malezya'da 6 Filistinli hedefi daha gözetlediği bildirildi.
AMAÇ HAMAS PROGRAMI
New Straits Times'ın haberinde, geçen ay başkent Kuala Lumpur'da bir Filistinli yazılımcının kaçırılmasının arkasında İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın olduğu iddiasının gölgesinde bir sonraki uygun fırsatta Mossad ajanlarının hedeflerine tekrar saldırabileceği belirtildi.
Mossad'ın öncülük ettiği misyon, dünya genelindeki belirli hedefleri infaz ederek ortadan kaldırmayı ve Hamas'ın Filistin için umut veren bilim insanları ve mühendislerini yurt dışına gönderme programını sabote etmeyi amaçlıyor.
TEKNOLOJİ VE SİLAH İDDİASI
Mossad, bu hedeflerin, Malezya dahil olmak üzere, İsrail devletiyle savaşmak maksadıyla teknoloji ve silah konusunda bilgi toplamak için yurt dışında bulunduklarına inanıyor.
6 FİLİSTİNLİ HEDEFLERİNDE
New Straits Times'a konuşan kaynaklar, Mossad'ın gözünü Malezya'da yaşayan en az 6 Filistinliye diktiğine inandıklarını söyledi.