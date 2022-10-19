Malezya'da Mossad operasyonu! Özel ekip Filistinlilerin peşinde: Hedef Hamas programı

Geçtiğimiz ay Kuala Lumpur'da bir Filistinli yazılımcı Mossad tarafından kaçırıldı. Doğrulamayan bu iddianın ardından İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Malezya'da 6 Filistinli hedefi daha gözetlediği bildirildi.

AMAÇ HAMAS PROGRAMI

New Straits Times'ın haberinde, geçen ay başkent Kuala Lumpur'da bir Filistinli yazılımcının kaçırılmasının arkasında İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın olduğu iddiasının gölgesinde bir sonraki uygun fırsatta Mossad ajanlarının hedeflerine tekrar saldırabileceği belirtildi.