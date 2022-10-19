ABD'de enflasyon şoku! Mortgage faiz oranı 20 yılın zirvesine çıktı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, ABD'de mortgage başvuruları, 14 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,5 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,81'den 6,94'e yükseldi. Böylece söz konusu faiz oranı, 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.