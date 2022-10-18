Yunan'ın suç ortağı Frontex'e bütçe yok! Fin vekilin çirkin oyunu: Algı operasyonu elinde patladı

Avrupa Parlamentosu (AP), adı Ege Denizi'ndeki geri itme skandallarıyla anılan Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in bütçesine onay vermedi.
Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda Frontex'in 2020 bütçesinin ibra edilmesi hakkındaki raporun oylamasında 345 milletvekili bütçenin reddini, 284 milletvekili ise onaylanmasını istedi.
DERİN ŞOK VE ENDİŞE
Avrupalı milletvekilleri, Frontex'i, nisanda istifa eden eski direktörü Fabrice Leggeri yönetiminde "ciddi hatalar yaptığı" gerekçesiyle eleştirdi.
Frontex'in, göçmenlerin ve mültecilerin temel haklarının garanti altına alınması için gerekli çalışmaları yürütmediğini belirten milletvekilleri, kurumun Mart 2020-Eylül 2021 döneminde 1000'e yakın göçmenin yasa dışı şekilde geri itilmesinde rol oynadığını ifade etti.
Milletvekilleri ayrıca Frontex çalışanı bir kişinin cinsel taciz iddialarının ardından intihar etmesinden "derin şok ve endişe" yaşadıklarını, 2020'de kurumda 17 cinsel taciz vakasının rapor edildiğini ancak 15'inin takip edilmeden rafa kaldırıldığını kaydetti.
FİN VEKİLDEN İĞRENÇ GİRİŞİM
Frontex'in bütçesinin ibrası hakkındaki oylamadan önce metne eklenmek istenen bir paragraf ise Avrupa Parlamentosunda milletvekillerinin tepkisine yol açtı.