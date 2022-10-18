Ukrayna, Rusya’nın İçkerya Çeçen Cumhuriyeti’ni işgalini tanıdı

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'nın, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilmiş" tanıdığı bildirildi.



Yüksek Rada'nın Finans, Vergi ve Gümrük Politikaları Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Yaroslav Jelezniyak, konuyla ilgili Telegram kanalında yazılı açıklamada bulundu.



RUSYA'NIN İŞGALİ TANINDI

Jelezniyak, "Rada, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilmiş olarak tanınmasını ve Çeçen halkına yönelik soykırımın kınanmasını destekledi." ifadesine yer verdi.