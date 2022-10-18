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    • Dünya
    • 18.10.2022 19:03
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    • 18.10.2022 19:05
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    Ukrayna, Rusya’nın İçkerya Çeçen Cumhuriyeti’ni işgalini tanıdı

    Ukrayna Parlamentosu’nda 287 milletvekilinin ‘evet’ oyuyla İçkerya Çeçen Cumhuriyeti, Rusya tarafından geçici olarak işgal edilmiş olarak tanındı. İşte detaylar...

    Ukrayna, Rusya’nın Çeçen işgalini tanıdı

    Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'nın, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilmiş" tanıdığı bildirildi.

    Yüksek Rada'nın Finans, Vergi ve Gümrük Politikaları Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Yaroslav Jelezniyak, konuyla ilgili Telegram kanalında yazılı açıklamada bulundu.

    RUSYA'NIN İŞGALİ TANINDI
    Jelezniyak, "Rada, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilmiş olarak tanınmasını ve Çeçen halkına yönelik soykırımın kınanmasını destekledi." ifadesine yer verdi.



    287 VEKİL 'EVET' OYU KULLANDI
    Jelezniyak ayrıca, söz konusu kararname için 287 milletvekilinin "evet" oyu kullandığını da kaydetti.



    1999-2000 YILLARINDA RUSYA FEDERASYONU'NA BAĞLANMIŞTI
    İçkerya Çeçen Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya'da 1991'de, Cahar Dudayev tarafından bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya'nın 1999-2000 yıllarındaki savaş sonrası girdiği bölge, Çeçenistan Cumhuriyeti olarak Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.

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