Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.10.2022 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2022 17:14
    ABONE OL

    Kuzey Akım'da 50 metrelik "sabotaj" gizemi! Denizin dibinden yeni görüntüler

    Son dakika haberi | Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntıların olduğu bölgenin sualtı görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan görüntüler, hatta sızıntıların olduğu bölgede çok güçlü bir patlama olduğunu ortaya koyarken, borunun yaklaşık 50 metrelik bir alanının kayıp olduğu ortaya çıktı. Danimarka da sızıntıların patlama nedeni ile olduğunu doğrularken, patlamaların kim tarafından ve neden yapıldığı hala gizemini koruyor. Patlama ile ilgili Rusya ve ABD birbirlerini "sabotaj" iddiasıyla suçlamıştı.

    Kuzey Akım’da 50 metrelik sabotaj gizemi

    Rusya'dan Almanya'ya, oradan da Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında peş peşe meydana gelen sızıntıların arkasında sabotoj olabileceği iddiaları 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı sonrası aralarındaki gerilimin adım adım tırmandığı Avrupa ve Rusya'yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

    AVRUPA RUSYA'YI, RUSYA ABD'Yİ SUÇLADI
    Avrupa ülkeleri boru hattına yapılan saldırının arkasında Rusya'nın olabileceğini iddia ederken Moskova iddiaları reddederek ABD'yi işaret etmişti.

    MOSKOVA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLMEDİ
    İsveç ve Danimarka sabotaj iddialarının ardından konuya ilişkin soruşturma başlattıklarını ancak Rusya'nın soruşturmaya dahil edilmeyeceğini ve sonuçların da Moskova ile paylaşılmayacağını duyurdu.

    Rusya ise kendilerinin dahil olmadığı hiçbir soruşturmayı tanımayacaklarını belirtti. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in İsveç hükümetine Rus yetkililerin ve Gazprom'un soruşturmaya katılmasına izin verilmesi için gönderdiği mektup da İsveç tarafından reddedildi.

    İSVEÇ GAZETESİ SUALTI GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
    Boru hattında gerçekte ne olduğuna ilişkin soruşturmalar dört koldan devam ederken İsveç'in en büyük gazetelerinden biri olan 'Expressen' bugün sızıntıların olduğu alandan çekilen sualtı görüntülerini yayınladı.

    Yayınlanan videoya göre Kuzey Akım 1 boru hattının en az 50 metrelik alanı patlama sonrası deniz tabanının altına gömüldü veya tamamen yok oldu.

    BORU HATTININ 50 METRELİK ALANI KAYIP
    Gazetede yer alan habere göre Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntı deniz altında gerçekleşen çok büyük patlamalardan kaynaklanıyor ve boru hattının yaklaşık 50 metrelik alanı kayıp.

    Pazartesi günü çekildiği iddia edilen videoda boru hattının bükülmüş metali görülebiliyor. Görüntüleri çeken Norveçli Blueye Robotics firmasının drone operatörü Trond Larsen 'Expressen'e yaptığı açıklamada "Bu metali bu şekilde bükebilecek şey anca aşırı büyük bir kuvvettir" dedi.

        DANİMARKA DA DOĞRULADI: HASAR BÜYÜK PATLAMALARDAN KAYNAKLANIYOR
        Rus gazını Baltık Denizi'nden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmişti. İsveçli yetkililer 6 Ekim'de başlattıkları soruşturma kapsamında Sabotaj iddialarına ilişkin delil topluyor.

        Öte yandan Danimarka polisi bugün yaptığı açıklama ile sızıntılarla ilgili birkaç incelemenin tamamlandığını duyurdu. Polisin açıklamasında, "Yaptığımız denetimler Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında büyük hasar olduğunu ve hasarın güçlü patlamalardan kaynaklandığını doğruluyor" ifadeleri yer aldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trendyol
        Haberler Dünya Kuzey Akım'da 50 metrelik "sabotaj" gizemi! Denizin dibinden yeni görüntüler
            SON DAKİKA