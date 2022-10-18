Kuzey Akım'da 50 metrelik "sabotaj" gizemi! Denizin dibinden yeni görüntüler

İSVEÇ GAZETESİ SUALTI GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Boru hattında gerçekte ne olduğuna ilişkin soruşturmalar dört koldan devam ederken İsveç'in en büyük gazetelerinden biri olan 'Expressen' bugün sızıntıların olduğu alandan çekilen sualtı görüntülerini yayınladı.

Yayınlanan videoya göre Kuzey Akım 1 boru hattının en az 50 metrelik alanı patlama sonrası deniz tabanının altına gömüldü veya tamamen yok oldu.

BORU HATTININ 50 METRELİK ALANI KAYIP

Gazetede yer alan habere göre Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntı deniz altında gerçekleşen çok büyük patlamalardan kaynaklanıyor ve boru hattının yaklaşık 50 metrelik alanı kayıp.

Pazartesi günü çekildiği iddia edilen videoda boru hattının bükülmüş metali görülebiliyor. Görüntüleri çeken Norveçli Blueye Robotics firmasının drone operatörü Trond Larsen 'Expressen'e yaptığı açıklamada "Bu metali bu şekilde bükebilecek şey anca aşırı büyük bir kuvvettir" dedi.