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    • Dünya
    • 18.10.2022 08:07
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    • 18.10.2022 08:07
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    Bartın'daki maden faciası nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı: "Japonya, sizin ülkenizle beraberdir"

    Son dakika haberi! Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Japonya, sizin ülkenizle beraberdir

    Japonya Başbakanlık Ofisi (Kantei) açıklamasına göre Japonya Başbakanı Kişida Fumio mesajında, Amasra'daki maden kazasında, çok sayıda kişinin ölmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

    Mesajında Kişida, "Japonya, sizin ülkenizle beraberdir. Hükümetim ve halkım adına, ölenlerin ruhlarına dua ediyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.

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    Haberler Dünya Bartın'daki maden faciası nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı: "Japonya, sizin ülkenizle beraberdir"
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