Bartın'daki maden faciası nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı: "Japonya, sizin ülkenizle beraberdir"

Japonya Başbakanlık Ofisi (Kantei) açıklamasına göre Japonya Başbakanı Kişida Fumio mesajında, Amasra'daki maden kazasında, çok sayıda kişinin ölmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Mesajında Kişida, "Japonya, sizin ülkenizle beraberdir. Hükümetim ve halkım adına, ölenlerin ruhlarına dua ediyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.