Avrupa'daki ekonomik kriz sağlık sektörünü de vurdu: "Bazı hemşireler yorgunluktan ağlıyor"

Hastanelere devlet yardımı yapılması konusunda Maliye Bakanı ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açık. Etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" dedi. Alman Hastaneler Birliği, ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğunu ifade etmişti.