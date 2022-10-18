Avrupa'daki ekonomik kriz sağlık sektörünü de vurdu: "Bazı hemşireler yorgunluktan ağlıyor"

ARD televizyonunda konuşan Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacağını ifade etti.
Hastanelere devlet yardımı yapılması konusunda Maliye Bakanı ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açık. Etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" dedi. Alman Hastaneler Birliği, ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğunu ifade etmişti.
Birlik, durumun 2023'te daha da kötüleşeceği uyarısı yapmıştı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath da yaptığı açıklamada Almanya'daki krizin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını belirterek, "Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir" dedi.