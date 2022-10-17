Kiev'de patlama sesleri! İnsansız hava araçları saldırılar düzenliyor

Saldırının olduğu bölgenin çevresindeki sokakları dumanlar kaplarken çevre sakinlerinden bazılarının yanlarına aldıkları birkaç eşya ile evlerinden ayrılarak başka bölgelere gittiği görüldü.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e saldırılar düzenlemişti.