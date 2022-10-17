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    • Dünya
    • 17.10.2022 07:08
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    • 17.10.2022 07:24
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    Kiev'de patlama sesleri!

    Son dakika haberine göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev Belediye Başkanı Kiltschko, patlamaların, Kiev'in merkezinde yaşandığını belirtti. Saldırıların nasıl gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kiev’de patlama sesleri!

    Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

    Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

    Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

    Saldırıların nasıl gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    PATLAMA ANI KAMERADA
    Öte yandan Kiev'de yaşanan patlamalardan birinin sesi AA kamerasına yansıdı. Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.

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