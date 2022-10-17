Eurowings pilotlarının iş bırakma eylemi Almanya'da ve İsviçre'de uçuşları durdurdu





Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, Almanya'da "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" görüşmelerinin başarısız olmasının ardından Eurowings'da çalışan pilotlar için 3 günlük grev çağrısı yapmıştı. Sendika, pilotlar fazla çalıştığı için daha uzun dinlenme süreleri talep ediyor. Eurowings yönetimi ise sendikanın bu talebini "aşırı" bularak kabul etmemişti.