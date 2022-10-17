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    • Dünya
    • 18.10.2022 00:54
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    • 18.10.2022 00:56
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    ABD'de yaklaşan seçimler öncesi Biden'ı bekleyen kara tablo! Seçmen eğilimi incelendi: %54'ü başka bir adayı destekliyor

    Yaptığı gaflar ve anlamsız hareketlerle gündeme gelen, koltuğa oturmadan evvel Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete destek mesajı gönderen ABD Başkanı Joe Biden'ı yaklaşan seçimler öncesi kötü bir tablo bekliyor. Yapılan seçim anketinde ülkedeki seçmenlerin sadece yüzde 33'ünün 2024'teki başkanlık seçimlerinde oyunu tekrar Başkan Joe Biden'a vereceği ortaya çıktı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Biden’ı bekleyen kara tablo!

    Amerika Birleşik Devletleri'nden gündem 2024 ylında yapılacak olan Başkanlık seçimleri. Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News konuya ilişkin bir anket yaptı ve seçmen eğilimlerini inceledi.

    %54'Ü OY VERMEYECEK
    Katılımcıların sadece yüzde 33'ü 2024'teki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Joe Biden'a oy vereceğini, yüzde 54'ü de seçimlerde başka bir adayı destekleyeceklerini belirtti.

    Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan Demokratların yüzde 71'i, bağımsızların yüzde 13'ü, Cumhuriyetçilerin yüzde 4'ü Biden'ı destekleyeceklerini ifade etti.

    Söz konusu anket, 9-12 Ekim'de 1206 seçmen üzerinden yapıldı.



    BİDEN'IN ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE GÖNDERDİĞİ DESTEK MESAJI
    Bilindiği üzere ABD Başkanı Joe Biden, koltuğa oturmadan önce Erdoğan'ı devirmek için muhalefe mesaj göndermiş, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

    Biden'ın tepki çeken açıklamalarını hatırlayalım;

    Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

    Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu.



    İLK TEBRİK MANİDAR BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ!
    Biden, ABD'de Başkan seçildikten sonra ilk tebriği manidar bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göndermişti.

    Kılıçdaroğlu mesajında "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD'nin 79'luk Başkanı Joe Biden, görevinden ziyade yaptığı gaflar ve anlamsız hareketler ile gündeme geliyor.

        OĞLUNUN NEREDE ÖLDÜĞÜNÜ UNUTTU!
        Bunama belirtileri artan Biden son olarak, oğlunun nerede hayatını kaybettiğini unutup, Irak'ta öldüğünü söyledi

        Oysa ki Biden'ın oğlu Beau Biden 2015 yılında kanserden ölmüştü.

        "JACKİE NEREDE?"
        ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da verdiği bir konferans sırasında geçtiğimiz Ağustos ayında ölen Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye seslendi.

        Biden üyenin öldüğünü unuttarak "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?" diye sordu.

        Öte yandan Biden o üye için taziye mesajı da yayımlamıştı.

        İşte o mesaj;

        JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO

        KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER
        ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulunurken, konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem oldu.



        NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU
        Konuşmasını sonlandıran Joe Biden alkışlarla kürsüden ayrılırken bir anda durmaya başladı. Robot figürlerini andıran hareketler sergileyen ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.

        ABD medyasındaki haberlerde bu anlar için 'kaybolmuş gibi göründüğü ve duyulmayan bir şey söylediği görülebiliyor' denildi.

        BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI
        Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Biden, bir konuşmasının ardından boşlukla tokalaşmıştı.

        İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
        ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor.

        Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.


            KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKESİ CEBİNDEN ÇIKMIŞTI
            Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.



            PROMTER BOMBASI
            Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okumuştu.


            2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT
            Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu.

            ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.


            Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

            Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

            Oturacaksın.

            Basın mensupları gelecek.

            Sen 2 dakika brifing vereceksin.

            Basın mensupları odadan çıkacak.

            Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

            Katılımcılara teşekkür edeceksin.

            Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.



                BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU
                Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı.

                Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

                TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ
                Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu. Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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                Haberler Dünya ABD'de yaklaşan seçimler öncesi Biden'ı bekleyen kara tablo! Seçmen eğilimi incelendi: %54'ü başka bir adayı destekliyor
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