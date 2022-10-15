Pakistan, Biden'ın 'tehlikeli ülke' sözleri üzerine ABD Büyükelçisini çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi California'da konuşma yaptı. Konuşmasında Pakistan'ı, "uyumsuz nükleer silahlara sahip" dünyanın "en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirerek, "Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri Pakistan. Uyumsuz nükleer silahlara sahipler" dedi.

AÇIKLAMALARI SÜRPRİZ OLDU

Biden'ın açıklamaların ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, Pakistan'ın nükleer varlıklarının güvenlik ve emniyetle ilgili olarak IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) uyarınca her bir uluslararası standardı karşıladığını söyledi.