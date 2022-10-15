Maden faciası sonrası Balkanlar tek yürek oldu! Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajlarını iletti.
Dzaferovic, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki madende en az 40 madencinin hayatını kaybettiği ve daha fazlasının yaralandığı kazanın haberini büyük üzüntüyle aldım. Lütfen kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi iletin. Bosna Hersek ve kendi adıma, size ve Türk halkına dayanışma duygularımı iletiyorum." ifadesini kullandı.
Bosna Hersek İslam Birliğince yapılan açıklamada, "Trajedi hakkındaki haber bizi derinden üzdü ve sarstı. Bu trajedinin kurbanları ve tüm Türk halkı, Bosna Hersekli Müslümanların dualarında." ifadelerine yer verildi.
SIRBİSTAN
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgili dostum, Türkiye'nin kuzeyindeki madende meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği korkunç kaza haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Kendi adıma ve Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları adına, ölen madenci ve işçilerin ailelerine, Türkiye hükümetine, vatandaşlarına ve şahsınıza en derin taziyelerimi sunuyorum." mesajını yayınladı.
Sırbistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen maden ocağındaki patlama sebebiyle şok olduk. Hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.