Maden faciası sonrası Balkanlar tek yürek oldu! Türkiye'ye taziye ve destek mesajları







Dzaferovic, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki madende en az 40 madencinin hayatını kaybettiği ve daha fazlasının yaralandığı kazanın haberini büyük üzüntüyle aldım. Lütfen kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi iletin. Bosna Hersek ve kendi adıma, size ve Türk halkına dayanışma duygularımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek İslam Birliğince yapılan açıklamada, "Trajedi hakkındaki haber bizi derinden üzdü ve sarstı. Bu trajedinin kurbanları ve tüm Türk halkı, Bosna Hersekli Müslümanların dualarında." ifadelerine yer verildi.