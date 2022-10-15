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    • Dünya
    • 16.10.2022 01:43
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    • 16.10.2022 01:58
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    İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın! Silah sesleri yükseldi

    İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde yangın çıktı. Siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanede yangınla birlikte silah sesleri de duyuldu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

    İran yangın yeri! Silah sesleri yükseldi

    İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.

    İran yangın yeri! Silah sesleri yükseldi



    Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.



    Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

    8 KİŞİ YARALANDI
    Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı.



        Siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanede elbise deposunun ateşe verildiği belirtilmiş, sosyal medyada yangının yanı sıra, silah ve patlama seslerinin yer aldığı görüntüler paylaşılmıştı.

        Hapishane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtiliyor.

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        Haberler Dünya İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın! Silah sesleri yükseldi
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