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    • Dünya
    • 16.10.2022 01:34
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    • 16.10.2022 01:36
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    Ermenistan'dan Bartın'daki maden ocağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı

    Bartın'da meydana gelen maden faciası sonrası dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, "Bartın'daki kömür madeni kazasında yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı dileriz. Yaralılara acil şifalar" açıklamasında bulundu.

    Ermenistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

    Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi.

    Ararat Mirzoyan, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bartın'daki kömür madeni kazasında yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı dileriz. Yaralılara acil şifalar" ifadesini kullandı.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR
    Bakan Çavuşoğlu, bu mesaja "Samimi başsağlığı mesajınız için teşekkür ederim Bakanım." yanıtını verdi.

    Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov da Twitter paylaşımında Çavuşoğlu'nu etiketleyerek patlamada yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.
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    Haberler Dünya Ermenistan'dan Bartın'daki maden ocağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı
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