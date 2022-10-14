Ukraynalı Büyükelçinin küfürlü paylaşımı pahalıya patladı! Elon Musk, Ukrayna'ya sağladığı Starlink hizmetini kesiyor: Pentagon masrafları ödesin

Elon Musk, Cuma günü Twitter'da şu ana kadar Ukrayna'ya 20 bin Starlink uydu birimi bağışlandığını ve bunun SpaceX'e maliyetinin 80 milyonu bulduğunu söylemişti. Musk, yıl sonunda ise bu maliyetin 100 milyon doları aşacağını belirtmişti.
Ancak Pentagon'un devreye girip masrafları üstlenmemesi halinde bu hizmet sonlanabilir.
UKRAYNALI ELÇİNİN YANITI PAHALIYA PATLADI
Elon Musk ile Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnyk Andrij arasında Twitter'da yaşanan polemiğin de Musk'ın şirketinin Ukrayna'ya sağladığı Starlink iletişim hizmetinin masraflarını talep etmesine yol açtığı da iddia edildi.
Musk'ın, Kırım dahil ilhak edilen bölgelerde yeniden referandum yapılmasına ilişkin twitine, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij, "defol git o zaman" anlamına gelen küfür içerikli bir yanıt vermişti.