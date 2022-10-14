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    • Dünya
    • 14.10.2022 23:43
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    • 14.10.2022 23:58
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    Ukraynalı Büyükelçinin küfürlü paylaşımı pahalıya patladı! Elon Musk, Ukrayna'ya sağladığı Starlink hizmetini kesiyor: Pentagon masrafları ödesin

    krayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij'in Elon Musk'ın paylaşımına küfürlü yanıt vermesi sonrası Ukrayna'ya sağladığı Starlink uydu iletişim hizmetini masraflar nedeniyle keseceğini açıkladı. Musk, masrafları Pentagon'dan talep ederken, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh'dan resmi açıklama geldi.

    Elon Musk, Ukrayna’ya Starlink hizmetini kesiyor

    Ünlü milyarder iş insanı Elon Musk Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın hemen ardından SpaceX'in Starlink adlı uydu-internet sistemini Ukrayna'da devreye sokma kararı almıştı.



    Elon Musk, Cuma günü Twitter'da şu ana kadar Ukrayna'ya 20 bin Starlink uydu birimi bağışlandığını ve bunun SpaceX'e maliyetinin 80 milyonu bulduğunu söylemişti. Musk, yıl sonunda ise bu maliyetin 100 milyon doları aşacağını belirtmişti.

    Ancak Pentagon'un devreye girip masrafları üstlenmemesi halinde bu hizmet sonlanabilir.

    UKRAYNALI ELÇİNİN YANITI PAHALIYA PATLADI
    Elon Musk ile Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnyk Andrij arasında Twitter'da yaşanan polemiğin de Musk'ın şirketinin Ukrayna'ya sağladığı Starlink iletişim hizmetinin masraflarını talep etmesine yol açtığı da iddia edildi.



    Musk'ın, Kırım dahil ilhak edilen bölgelerde yeniden referandum yapılmasına ilişkin twitine, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij, "defol git o zaman" anlamına gelen küfür içerikli bir yanıt vermişti.



        "ONUN TAVSİYESİNE UYUYORUZ"
        Bir gazetecinin Twitter'da bu ifadeleri hatırlatarak SpaceX'in Starlink hizmetinin masraflarının karşılanmasını istemesinin, bu polemikten sonra geldiğine yönelik paylaşımına Elon Musk, "Onun (Andrij) tavsiyesine uyuyoruz." yanıtını verdi.



        PENTAGON'DAN AÇIKLAMA YAPILDI
        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, "Starlink konusunda bakanlığın SpaceX ile iletişim halinde olduğunu teyit edebilirim." ifadesini kullandı.

        Pentagon ile SpaceX arasındaki yazışmanın detaylarını vermekten kaçınan Singh, Ukrayna adına SpaceX'e Starlink hizmeti için ödeme yapmak üzere henüz duyuracağı bir yardım paketi olmadığını belirtti.

        "TÜM SEÇENEKLERE BAKIYORUZ"
        Singh diğer taraftan, "Bakanlık, Ukrayna Savunma Bakanlığıyla, Ukrayna kuvvetlerinin kolayca temas kurmasına ve istikrarlı iletişim sağlamasına yardımcı olmak üzere kalıcı bir SATCOM'a (uydu iletişim merkezi) olan ihtiyacı belirledik. Ukraynalıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize dair tüm seçeneklere bakmak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Uydu iletişiminin sadece sivil ve askeri iletişimi değil aynı zamanda komuta kontrol mekanizmasının ayakta kalmasını da sağladığını belirten Singh, bu konuyu kapsamlı olarak değerlendirdiklerini söyledi.



        MASRAFLAR 400 MİLYON DOLARA ULAŞACAK
        Musk, 7 Ekim'de bir haber üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya bedava sağladıkları Starlink hizmetinin 80 milyon doları bulduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacağını belirtmişti.

        CNN televizyonunun ulaştığı SpaceX mektubunda, şirketin bağışladığı 20 bin Strarlink uydu ünitesinin toplam masrafının yıl sonuna kadar 120 milyon dolar olacağı ve sonraki 12 ayda ise bu miktarın 400 milyon dolara ulaşacağı ifade edilmişti.



            PENTAGON'A MASRAFLARI KARŞILAYIN MEKTUBU
            Şirketin, Ukrayna'ya daha fazla terminal veremeyeceğini ve mevcut terminallerin masraflarını karşılayamayacağını belirttiği mektubunda, Pentagon'dan Ukrayna adına ödeme yapmasını istediği kaydedilmişti.

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            Environment
            Haberler Dünya Ukraynalı Büyükelçinin küfürlü paylaşımı pahalıya patladı! Elon Musk, Ukrayna'ya sağladığı Starlink hizmetini kesiyor: Pentagon masrafları ödesin
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