Ukraynalı Büyükelçinin küfürlü paylaşımı pahalıya patladı! Elon Musk, Ukrayna'ya sağladığı Starlink hizmetini kesiyor: Pentagon masrafları ödesin





PENTAGON'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, "Starlink konusunda bakanlığın SpaceX ile iletişim halinde olduğunu teyit edebilirim." ifadesini kullandı.



Pentagon ile SpaceX arasındaki yazışmanın detaylarını vermekten kaçınan Singh, Ukrayna adına SpaceX'e Starlink hizmeti için ödeme yapmak üzere henüz duyuracağı bir yardım paketi olmadığını belirtti.



"TÜM SEÇENEKLERE BAKIYORUZ"

Singh diğer taraftan, "Bakanlık, Ukrayna Savunma Bakanlığıyla, Ukrayna kuvvetlerinin kolayca temas kurmasına ve istikrarlı iletişim sağlamasına yardımcı olmak üzere kalıcı bir SATCOM'a (uydu iletişim merkezi) olan ihtiyacı belirledik. Ukraynalıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize dair tüm seçeneklere bakmak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Uydu iletişiminin sadece sivil ve askeri iletişimi değil aynı zamanda komuta kontrol mekanizmasının ayakta kalmasını da sağladığını belirten Singh, bu konuyu kapsamlı olarak değerlendirdiklerini söyledi.