O dönemde çözüm sürecinin AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülmesi nedeniyle buna gerek görmediğini belirten Aliyev, AGİT Minsk Grubu'nun 28 yılda hiçbir sonuç elde etmediğini hatırlattı.

AZERBAYCAN KENDİ BAŞINA ÇÖZDÜ

Aliyev, "Görüldüğü gibi bu kurumun asıl amacı çatışmayı çözmek değil, dondurmaktı. Müzakereler, ihtilafın yıllarca çözülmeden kalması için kılıftı. Artık sorun çözüldü. Azerbaycan, her ülkenin kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirten BM Şartı'nın 51. maddesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak sorunu kendi başına çözdü." dedi.