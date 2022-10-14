Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesini suçlayıcı açıklamalarını eleştirdi.
28 YILDA SONUÇ ELDE EDİLEMEDİ
Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Yüksek Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan topraklarının Ermenistan ordusu tarafından işgali döneminde bu konuyu hiçbir zaman BDT'de müzakereye çıkarmadığını söyledi.
O dönemde çözüm sürecinin AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülmesi nedeniyle buna gerek görmediğini belirten Aliyev, AGİT Minsk Grubu'nun 28 yılda hiçbir sonuç elde etmediğini hatırlattı.
AZERBAYCAN KENDİ BAŞINA ÇÖZDÜ
Aliyev, "Görüldüğü gibi bu kurumun asıl amacı çatışmayı çözmek değil, dondurmaktı. Müzakereler, ihtilafın yıllarca çözülmeden kalması için kılıftı. Artık sorun çözüldü. Azerbaycan, her ülkenin kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirten BM Şartı'nın 51. maddesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak sorunu kendi başına çözdü." dedi.
YALAN VE PROVOKASYON
Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle 6 Ekim'de Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptıkları görüşmeye Azerbaycan olarak iyi niyet göstererek Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da katılmasına müsaade ettiklerini dile getirdi.