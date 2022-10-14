Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.10.2022 02:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2022 02:42
    ABONE OL

    Bartın Amasra'daki maden faciası sonrası Ürdün'den taziye mesajı: "Kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içerisindeyiz"

    Bartın Amasra'da bulunan madende meydana gelen patlama sonrası çok sayıda emekçi yaşamını yitirdi. Maden faciası sonrası Ürdün, Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içerisindeyiz" ifadelerine yer verildi.

    Maden faciası sonrası Ürdün’den taziye mesajı

    Ürdün, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    "KARDEŞ TÜRKİYE HALKIYLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"
    Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

    Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

    Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Environment
    Haberler Dünya Bartın Amasra'daki maden faciası sonrası Ürdün'den taziye mesajı: "Kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içerisindeyiz"
        SON DAKİKA