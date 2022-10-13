Türk düşmanı Yunan aşığı ABD’li Senatör Bob Menendez haddini aştı! Başkan Erdoğan’ı saldırganlıkla suçladı





BOB MENENDEZ, YAHUDİ, ERMENİ VE RUM LOBİLERİNE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan New Jersey senatörü ve ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, ABD'li politikacılara yapılan kampanya bağışlarını izleyen OpenSecrets web sitesinde bulunan verilere göre, göreve gelmesindeki etkin güç olarak NorPAC öne çıkıyor.



NorPAC kendisini "asıl amacı İsrail'in gücüne, güvenliğine ve hayatta kalmasına gerçek bir bağlılık gösteren ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini ve adaylarını desteklemek olan partizan olmayan bir siyasi eylem komitesi" olarak tanımlıyor. Söz konusu sitede, Menendez'e 2017'den 2022'ye en çok katkı sağlayan bu şirketin desteği 248 bin 889 dolar olarak gösteriliyor.



Yunanistan'ın Ege'deki Türkiye'yi kışkırtma girişimlerinin en büyük savunucularından biri de Bob Menendez oldu. Menendez, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra ABD-Türkiye ve Türkiye-NATO ilişkilerini de hedef gösteren nitelikte açıklamalar yapıyor.