Türk düşmanı Yunan aşığı ABD’li Senatör Bob Menendez haddini aştı! Başkan Erdoğan’ı saldırganlıkla suçladı

Türkiye'nin Washington ile yürüttüğü diplomatik çabaları sonucunda ABD'de New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarıldı.
Bunun üzerine Bob Menendez, Twitter'dan bir açıklama yaptı.
Menendez, "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) Doğu Akdeniz'deki ABD çıkarlarını ilerletmek için yalnızca bir araç" dedi.
Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, "Açık konuşayım. Erdoğan, bölgedeki saldırgan tutumunu durdurana kadar Türkiye'ye F-16'larla ilgili herhangi konuyu onaylamayacağım. Nokta" yazdı.
TASARI BIDEN'A GÖNDERİLECEK
Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra, tasarıyı Temsilciler Meclisi'nin versiyonu ile ortak bir metin haline getirerek, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderecek.
Tasarının son halinde de Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan maddelerin çıkarılması bekleniyor.