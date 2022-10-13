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    • Dünya
    • 13.10.2022 14:03
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    • 13.10.2022 14:34
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    Dünyayı sarsan Kırım saldırısının arkasında ABD parmağı mı var? Yeni çıkan görüntülerde dikkat çeken detay

    Rusya ve ilhakı altındaki Kırım arasındaki tek kara bağlantısı sağlayan köprü 8 Ekim'de Ukrayna tarafından gönderilen bomba taşıyan bir TIR tarafından patlatıldı. Rusya saldırının arkasında Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin olduğunu açıklarken, Kiev başta olmak üzere çok sayıda kente intikam saldırısı düzenledi. Saldırının ardından olayın boyutları değiştirecek çok önemli bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail kaynaklı haberde, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği su altı drone'nun kullanıldığı öne sürüldü.

    Kırım saldırısının arkasında ABD parmağı mı var?

    Rusya ile Kırım arasındaki tek kara bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü 8 Ekim'de Ukrayna tarafından patlatıldı. Patlamanın köprü üzerinden geçen bir TIR ile gerçekleştirildiği belirtiliyordu. . Rusya'nın 'Yıkılır ise kıyamet kopar' dediği köprünün patlatılması dünyayı tedirgin etti. Saldırının yankıları sürerken yeni ortaya çıkan bir görüntü ortalığı karıştıracak bir iddiayı gündeme getirdi. ABD'nin nisan ayında Ukrayna'ya verdiği sualtı drone'u Kırım Köprüsü'ne saldırıda kullanılmış olabilir. Köprünün altında patlamadan hemen önce görülen cismin görüntüsü bu iddiayı güçlendiriyor.

    UKRAYNA KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜ VURDU
    8 Ekim'de Rusya-Ukrayna savaşı başka bir boyuta taşındı. İlhak edilen Kırım ile Rusya arasındaki tek karayolu bağlantısı olan Kırım Köprüsü Ukrayna tarafından bir saldırı ile yok edilmek istendi. Dünya ajanslarının son dakika olarak duyurduğu patlama sonrası Kırım Köprüsü ağır hasar aldı.

    FSB UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞINI İŞARET ETTİ
    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) köprüye düzenlenen saldırının Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanı Kirill Budanov tarafından organize edildiğini iddia ederken uzman analizleri çok daha farklı bir senaryoya dikkat çekiyor.

    Ukrayna saldırının sorumluluğunu üstlenmedi, ancak FSB bombanın Odesa'dan yola çıktığını, Bulgaristan ve Ermenistan üzerinden Gürcistan'a gönderildiğini ve buradan da Rusya sınırını geçtiğini öne sürüyor.

        SALDIRI PATLAYICI DOLU TIR İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
        Dünyayı şoke eden saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde patlama sırasında bir TIR'ın köprüden geçtiği görüldü. Saldırının patlayıcı yüklü olan bu TIR ile gerçekleştirildiği iddia edildi. Dünya günlerce saldırıyı bu perspektifte inceledi, değerlendirdi.

        PATLAMADAN HEMEN ÖNCE BİR CİSİM GÖRÜLÜYOR
        Yeni ortaya çıkan görüntülerde patlamadan hemen önce Kırım Köprüsü altında bir cisim görülüyor. Bu cismin sualtı dorne'u olabileceği iddia ediliyor.

        YOL YÜZEYİNDE GÖRÜLÜR BİR DELİK YOK
        Rus yetkililer saldırıya ilişkin yaptıkları incelemeler sonrası patlayıcı ile dolu bir kamyonun Rusya için hayati öneme sahip geçidi havaya uçurduğunu açıklamıştı.

            Ancak küresel OSINT Molfar topluluğunun analistleri yol yüzeyinde kamyonun taşıdığı bombadan kaynaklanan görünür bir delik olmadığını ve görüntülerin köprünün altından infilak eden bir patlamayı işaret ettiğini iddia ediyor.

            PATLAMA ÖNCESİ SUDA DALGALANMA MEYDANA GELDİ
            Molfar raporunda köprünün teorik olarak aşağıdan havaya uçurulabileceğine dikkat çekildi ve "Patlama anında, çöken bölümün altında bir dalga oluştu. Suyun diğer kısımlarına herhangi bir dalgalanma söz konusu değil. Bu da alana hava ya da sudan yapılan bir müdahaleyi işaret edebilir " ifadeleri yer aldı.

            Sosyal medyaya düşen görüntüler de Molfar raporunu doğrular nitelikte. Bir demiryolu kamerasından alınan görüntülerde patlama öncesi suyun hareket ettiği görünüyor.

            SALDIRININ ARKASINDA SUALTI DRONE'U MU VAR?
            Molfar analistleri saldırının arkasında ABD tarafından sağlanan bir sualtı drone'unun olabileceğini iddia ediyor.

            İngiliz Dailymail gazetesi Maolfar'ın iddiasını değerlendirdiği haberinde Rusya Deniz Kuvvetlerinin kullandığı Sivastopol kıyılarında daha önce bulunan sualtı drone'una dikkat çekti ve 'ABD bunları muhtemelen Nisan ayında teslim etti' ifadelerini kullandı.

                Kremlin, saldırıyla ilgili beşi Rus, üçü Ukraynalı ve biri Ermeni vatandaşı olmak üzere sekiz kişiyi tutukladığını duyurdu. Ukrayna Rusya'nın saldırıya ilişkin iddialarını 'saçmalık' olarak tanımlıyor.

                RUSYA 'KIYAMET KOPAR' DEMİŞTİ
                Rusya, Kırım Köprüsü'ne yapılacak bir saldırının çok ağır sonuçları olacğaını açıklamış, 'Kıyamet kopar.' demişti.

                Saldırının ardından Kiev'e yakın noktalara ağır saldırılar gerçekleştirildi. Rusya'nın daha fazlasını yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

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                Kırım saldırısının arkasında ABD parmağı mı var?
                Haberler Dünya Dünyayı sarsan Kırım saldırısının arkasında ABD parmağı mı var? Yeni çıkan görüntülerde dikkat çeken detay
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