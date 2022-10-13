Dünyayı sarsan Kırım saldırısının arkasında ABD parmağı mı var? Yeni çıkan görüntülerde dikkat çeken detay

Rusya ile Kırım arasındaki tek kara bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü 8 Ekim'de Ukrayna tarafından patlatıldı. Patlamanın köprü üzerinden geçen bir TIR ile gerçekleştirildiği belirtiliyordu. . Rusya'nın 'Yıkılır ise kıyamet kopar' dediği köprünün patlatılması dünyayı tedirgin etti. Saldırının yankıları sürerken yeni ortaya çıkan bir görüntü ortalığı karıştıracak bir iddiayı gündeme getirdi. ABD'nin nisan ayında Ukrayna'ya verdiği sualtı drone'u Kırım Köprüsü'ne saldırıda kullanılmış olabilir. Köprünün altında patlamadan hemen önce görülen cismin görüntüsü bu iddiayı güçlendiriyor.

UKRAYNA KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜ VURDU

8 Ekim'de Rusya-Ukrayna savaşı başka bir boyuta taşındı. İlhak edilen Kırım ile Rusya arasındaki tek karayolu bağlantısı olan Kırım Köprüsü Ukrayna tarafından bir saldırı ile yok edilmek istendi. Dünya ajanslarının son dakika olarak duyurduğu patlama sonrası Kırım Köprüsü ağır hasar aldı.