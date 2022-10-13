ABD Başkanı Biden'ın son gafı! Oğlu Beau Biden'ın nerede öldüğünü unuttu

Artık 80'ine merdiven dayayan ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiği günden itibaren imza attığı gaflara bir yenisini daha ekledi.
Biden Colorado'da yaptığı bir konuşmada yanlışlıkla oğlu Beau Biden'ın 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi.
Biden, konuşmasında "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir hizmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
2015 YILINDA ABD'DE HAYATINI KAYBETTİ
Biden'ın oğlu Beau Biden 2015 yılında kanserden hayatını kaybetmişti.
Beau Biden, son olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Irak'ta 2008 yılında görev yapan Biden, öldüğünde 46 yaşındaydı.
BIDEN'IN SON DÖNEM GAFLARINDAN BAZILARI
Biden kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya ve defalarca kez kürsüde yaptığı hayali tokalaşmaya kadar biçok olay yaşayan Biden son olarak ölen kongre üyesinin nerede olduğunu sordu.
"JACKİE NEREDE?"
ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da verdiği bir konferans sırasında geçtiğimiz Ağustos ayında ölen Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye seslendi.
Biden üyenin öldüğünü unuttarak "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?" diye sordu.
Oysaki Biden o üye için taziye mesajı da yayımlamıştı.
İşte o mesaj;
Biden eçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.
JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO
KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER
ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulunurken, konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem oldu.