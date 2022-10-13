6 Ocak Kongre Baskını! Temsilciler Meclisi eski ABD başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı





İlk başta protestocular, Ellipse'de katılımcıların Trump ve Rudy Giuliani'nin konuşmalarını dinlediği planlanan bir etkinlik olan "Save America" mitingi için toplandı. Konuşmalar bitmeden önce bir grup protestocu Kongre'ye yürüdü ve binaya baskın düzenledi. Kongre o sırada oturumdaydı, Teksas'tan Senatör Ted Cruz ve Arizona'nın dördüncü kongre bölgesinden Kongre üyesi Paul Gosar'ın Arizona'nın oy sayımına itiraz etmelerinin ardından, Seçim Kurulunun oy sayımını yürüttü ve tartıştı. ABD Kongre kompleksindeki birkaç bina tahliye edildi ve protestocular, Ulusal Heykel Salonu da dahil olmak üzere Amerikan Kongre Binasına girmek için güvenliği aştı.