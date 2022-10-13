Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.10.2022 23:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2022 23:34
    ABONE OL

    6 Ocak Kongre Baskını! Temsilciler Meclisi eski ABD başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı

    3 Kasım 2020’de yapılan Başkanlık seçimlerini Joe Biden’ın kazanmasının ardından seçim sonuçlarını kabul etmeyen eski ABD başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak’ta Kongre binasına baskın düzenledi. Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi olayları bir de Trump'tan dinlemek istediklerini belirterek, Trump'ı ifadeye çağırdı.

    Temsilciler Meclisi Donald Trump’ı ifadeye çağırdı

    ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, ülkede 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınına ilişkin eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı.



    Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, daha önce Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi.

    "ONDAN DİNLEMEK İSTİYORUZ"
    Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife "evet" oyu verdi.



    Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

    Thompson, Komitenin 6 Ocak'ta olanları bir bütün halinde duyması gerektiğini söyledi.



        NE OLMUŞTU?
        6 Ocak 2021'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre'nin başkan seçilen Joe Biden'in zaferini reddetme talebini desteklemek için Washington, DC'de toplandı.



        İlk başta protestocular, Ellipse'de katılımcıların Trump ve Rudy Giuliani'nin konuşmalarını dinlediği planlanan bir etkinlik olan "Save America" mitingi için toplandı. Konuşmalar bitmeden önce bir grup protestocu Kongre'ye yürüdü ve binaya baskın düzenledi. Kongre o sırada oturumdaydı, Teksas'tan Senatör Ted Cruz ve Arizona'nın dördüncü kongre bölgesinden Kongre üyesi Paul Gosar'ın Arizona'nın oy sayımına itiraz etmelerinin ardından, Seçim Kurulunun oy sayımını yürüttü ve tartıştı. ABD Kongre kompleksindeki birkaç bina tahliye edildi ve protestocular, Ulusal Heykel Salonu da dahil olmak üzere Amerikan Kongre Binasına girmek için güvenliği aştı.



        Kongre kompleksindeki tüm binalar daha sonra kilitlendi. Meclis odalarının kapılarında silahlı kişiler olduğu bildirildi ve Kongre binası içinde bir kişinin vurulduğu bildirildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trabzonspor evinde Monaco’yu ağırlıyor | Canlı anlatım
        Haberler Dünya 6 Ocak Kongre Baskını! Temsilciler Meclisi eski ABD başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı
            SON DAKİKA