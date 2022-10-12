Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu! Bütçe açığı ve altyapı için 55 milyar dolara ihtiyaç var





Ukrayna'ya yönelik yardımların önemini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna ne kadar çok yardım alırsa, Rusya'nın savaşını o kadar çabuk bitiririz ve böylesine acımasız bir savaşın diğer ülkelere yayılmayacağını o kadar çabuk ve güvenilir bir şekilde garanti ederiz" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

"FİNANSMAN İHTİYACI 2023'TE AYDA 3-4 MİLYAR DOLAR CİVARINDA OLACAK"

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın 2023'te büyük finansman ihtiyacının olmaya devam edeceğini söyledi.

Savaş sürdüğü müddetçe dış finansman ihtiyacının büyük olmaya devam edeceğini vurgulayan Georgieva, Ukrayna'nın finansman ihtiyacının 2023'te ayda 3-4 milyar dolar civarında olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Georgieva, 2022'de Ukrayna için 35 milyar dolarlık hibe ve kredi finansmanının taahhüt edildiğini aktardı.