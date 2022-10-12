FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin'den skandal Yunanistan - Türkiye savaşı senaryosu!

ABD'den her ne kadar bölgede tansiyonun düşmesini istediğine yönelik açıklamalar gelse de savaşın çıkması için elinden geleni yaptığı FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin'in bu haftaki yazısında bir kez daha gözler önüne serildi.
Türk Hava Yolları'nın Avrupa'ya uçuşlarının yasaklanması dâhil bir sürü düşmanca fikrin babası "CIA Çocuğu" Rubin, bu hafta Türk-Yunan savaşının senaryosunu yazdı.
CIA'NIN TÜRK-YUNAN SAVAŞIYLA ERDOĞAN'I DÜŞÜRME SENARYOSU
"CIA Çocuğu" Rubin, National Interest'te 6 Ekim'de yayımlanan yazısına "Türkiye, 2023'te Yunanistan'a bu şekilde saldırabilir" başlığı atmış.
Yazıda işletilen senaryoya göre, Ankara, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde ekonomik münhasır alanlar yaratmak için izlediği stratejinin bir benzerini izleyecek. Yani Ege'deki küçük ada ve kaya parçacıklarını ele geçirip, buralarda ekonomik münhasır alan elde ederek tartışmalı sularda kontrolü sağlayacak. CIA Çocuğu, adaların isimlerini de vermiş, Türkiye'nin öncelikle 12 Ada ve civarındaki nüfusu az Eşek Adası, Bulamaç Adası, Ardıçcık ve Kandelioussa'yı alacağını iddia etmiş. Rubin, tezini böyle bir durumda Yunanistan'ın adaları geri almak için askeri seçeneğe başvuracağı, bunun Türkiye'de seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği iddiasıyla devam ettirmiş. CIA Çocuğu, Washington ve Brüksel'in böyle bir durumda proaktif davranması gerektiğini ve Yunanistan'ın oyalanacağı müzakerelere sürüklenmemesi gerektiğini de yazmış.
Türk askerinin adalardan askeri yöntemlerle çıkarılmasının Erdoğan'ın sonunu getireceğini ve bunun Falkand Adaları'nı İngiltere'den almaya çalışan Arjantinli diktatör Galtieri'nin sonuna benzeyeceğini eklemiş son cümle olarak.
Anlayacağınız Ege Adaları'nda yeni bir ABD ve FETÖ oyunuyla karşı karşıyayız.
FETÖ'CÜ HAİNLER EGEMEN HAREKAT PLANI'NI YUNANİSTAN'A VERMİŞLERDİ
ABD ve FETÖ'nün Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkarma isteği geçmişe dayanıyor.