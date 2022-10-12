Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.10.2022 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2022 09:25
    ABONE OL

    FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin'den skandal Yunanistan - Türkiye savaşı senaryosu!

    Son dakika haberleri... Yunanistan, ABD'nin gazıyla Ege Adaları'nda sürekli olarak gerilimi artırırken FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin'den skandal bir savaş senaryosu geldi. CIA Çocuğu Michael Rubin, adaların isimlerini de vermiş, Türkiye’nin öncelikle 12 Ada ve civarındaki nüfusu az Eşek Adası, Bulamaç Adası, Ardıçcık ve Kandelioussa’yı alacağını iddia etti. Yazıda ABD'nin etkin olması gerektiğine de vurgu yapan Rubin, Washington ve Brüksel’in böyle bir durumda proaktif davranması gerektiğini ve Yunanistan’ın oyalanacağı müzakerelere sürüklenmemesi gerektiğini de yazmış.

    FETÖ destekçisi CIA çocuğundan savaş senaryosu!

    ABD'den her ne kadar bölgede tansiyonun düşmesini istediğine yönelik açıklamalar gelse de savaşın çıkması için elinden geleni yaptığı FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin'in bu haftaki yazısında bir kez daha gözler önüne serildi.

    Türk Hava Yolları'nın Avrupa'ya uçuşlarının yasaklanması dâhil bir sürü düşmanca fikrin babası "CIA Çocuğu" Rubin, bu hafta Türk-Yunan savaşının senaryosunu yazdı.

    CIA'NIN TÜRK-YUNAN SAVAŞIYLA ERDOĞAN'I DÜŞÜRME SENARYOSU

    "CIA Çocuğu" Rubin, National Interest'te 6 Ekim'de yayımlanan yazısına "Türkiye, 2023'te Yunanistan'a bu şekilde saldırabilir" başlığı atmış.

    Yazıda işletilen senaryoya göre, Ankara, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde ekonomik münhasır alanlar yaratmak için izlediği stratejinin bir benzerini izleyecek. Yani Ege'deki küçük ada ve kaya parçacıklarını ele geçirip, buralarda ekonomik münhasır alan elde ederek tartışmalı sularda kontrolü sağlayacak. CIA Çocuğu, adaların isimlerini de vermiş, Türkiye'nin öncelikle 12 Ada ve civarındaki nüfusu az Eşek Adası, Bulamaç Adası, Ardıçcık ve Kandelioussa'yı alacağını iddia etmiş. Rubin, tezini böyle bir durumda Yunanistan'ın adaları geri almak için askeri seçeneğe başvuracağı, bunun Türkiye'de seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği iddiasıyla devam ettirmiş. CIA Çocuğu, Washington ve Brüksel'in böyle bir durumda proaktif davranması gerektiğini ve Yunanistan'ın oyalanacağı müzakerelere sürüklenmemesi gerektiğini de yazmış.

    Türk askerinin adalardan askeri yöntemlerle çıkarılmasının Erdoğan'ın sonunu getireceğini ve bunun Falkand Adaları'nı İngiltere'den almaya çalışan Arjantinli diktatör Galtieri'nin sonuna benzeyeceğini eklemiş son cümle olarak.

    Anlayacağınız Ege Adaları'nda yeni bir ABD ve FETÖ oyunuyla karşı karşıyayız.

    FETÖ'CÜ HAİNLER EGEMEN HAREKAT PLANI'NI YUNANİSTAN'A VERMİŞLERDİ
    ABD ve FETÖ'nün Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkarma isteği geçmişe dayanıyor.

        Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'nin olası bir savaş durumuna karşı aldığı önlemlerden en büyüğü belki de Ege Ordusu'ydu. Ege Ordusu, Türk ordusunun içinde ve NATO'dan ayrık bir şekilde yapılandırılmış bir orduydu. Her ne kadar bu durum diğer müteffikleri -ki özellikle Yunanistan ve Amerika'yı – rahatsız etse de Türkiye Ege Ordusu'ndan bir an bile vazgeçmemişti.

        Türkiye'nin bu durumla alakalı bir harekat planı vardı. Ama FETÖ'cü hainler o zaman da iş başındaydı. 26 Aralık 2009 Cumartesi günü FETÖ'cüler Kozmik Oda'dan alıp Yunanistan'a teslim ettiler.

        Ege Ordusu'na dair bütün envanter bilgileri; gizli mühimmat depoları, olası bir savaş durumunda halkı ateşleyecek ve onları örgütleyecek kişiler, bunların adresleri yani Ege Ordusu'na ait her detay hem ülke halkıyla hem de dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

        O günden sonra Yunanistan Egemen Hareket Planı'nı gözeterek Türk ordusuna karşı zaafiyetlerini azaltmaya yönelik hareketler yapmıştır. Bunlara örnek olarak ordumuzun Egemen Harekat Planı'na göre Yunan topraklarına giriş yapacağı bölgeye kazılan ve mülteciler için kazıldığı söylenen 120 km uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip hendekler, Dedeağaç ve benzeri bölgelere konuşlandırılan Amerikan üsleri örnek olarak verilebilir.

        15 TEMMUZ ÖNCESİ MİCHAEL RUBİN'DEN ALÇAK SÖZLER

        FETÖ destekçisi CIA çocuğu Rubin 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak bir paylaşımda bulunmuştu.

            RUBİN'DEN SEDAT PEKER YAZISI

            Suç örgütü Sedat Peker'in iktidar karşıtı asılsız açıklamalarını yıllar önce kaleme almış. Rubin, "Erdoğan Ergenekon'u da bertaraf etti, FETÖ'yü de da bertaraf etti şimdi kimle devreye girecek! Peker ile kavga edecek" ifadelerini kullanmış.

            LOZAN'IN İHLALİ
            Öte yandan Yunanistan'ın Ege'deki kirli oyunları bir kez daha deşifre edildi. Mültecileri ölüme terk ettikleri ve adaları uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırdıkları defalarca kez belgelenen Atina hükümetinin yalanlarını bu kez bir sivil toplum kuruluşu açıkladı.

            Norveçli sivil toplum kuruluşu Aegen Boat Report / Ege Tekne Raporu, Adalar oyununu deşifre etti. Kuruluş, Yunan hükümetinin mültecileri silah haline getirdiğini söyledi.

            Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayan Aegean Boat Report, "Adaların ABD askeri ekipmanlarıyla doldurulması, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris anlaşmalarının ihlali olmasıyla provokasyon olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.

                Kuruluşun Miçotakis'e cevabının ardından Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, "Ege Tekne Raporu'nun mülteci kaçakçılığına yardım ettiğini ve Doğu tarafından finanse ediliyor olabileceğini" öne sürdü.

                Aegean Boat Report, Mitarakis'in iddialarını yalanlayarak, "Mitarakis'in iki iddiası da doğru değil. Bunu bilmediğine inanmak da imkansız. Kasten yanlış bilgi yaymak yalan söylemektir" değerlendirmesinde bulundu.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Avrupa’da ekonomi alarm veriyor!
                Haberler Dünya FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin'den skandal Yunanistan - Türkiye savaşı senaryosu!
                    SON DAKİKA