FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin'den skandal Yunanistan - Türkiye savaşı senaryosu!

Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'nin olası bir savaş durumuna karşı aldığı önlemlerden en büyüğü belki de Ege Ordusu'ydu. Ege Ordusu, Türk ordusunun içinde ve NATO'dan ayrık bir şekilde yapılandırılmış bir orduydu. Her ne kadar bu durum diğer müteffikleri -ki özellikle Yunanistan ve Amerika'yı – rahatsız etse de Türkiye Ege Ordusu'ndan bir an bile vazgeçmemişti.

Türkiye'nin bu durumla alakalı bir harekat planı vardı. Ama FETÖ'cü hainler o zaman da iş başındaydı. 26 Aralık 2009 Cumartesi günü FETÖ'cüler Kozmik Oda'dan alıp Yunanistan'a teslim ettiler.