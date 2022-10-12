AB Komisyonundan Bosna Hersek'e aday ülke statüsü

'14 ÖNCELİK' MADDELERİ UYGULANMALI

AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.