AB Komisyonundan Bosna Hersek'e aday ülke statüsü

Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.
'ADAY ÜLKE STATÜSÜ' TEKLİFİ
AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini duyurdu.
Varhelyi, yıllık genişleme raporunun sunumu sırasında "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı.
'14 ÖNCELİK' MADDELERİ UYGULANMALI
AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.
RAPOR SUNMAYA DAVET EDİLDİ
AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.