Rusya, Kiev'e bomba yağdırdı! 8 sivil öldü, 24 kişi yaralandı

Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kerç Köprüsü'nün vurulması ile tansiyon zirve yaptı. Ukrayna güne patlama sesleri ile uyandı. Kiev'i hedef alan Rusya, dün sabah saatlerinden itibaren şehre bomba yağdırdı. Şehirdeki köprüler, stratejik binalar, hatta Ukrayna devlet Başkanı Zelenski'nin ofisinin olduğu bölge bile hedef alındı. Halka 'sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapıldı. Zelenski "Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar" diyerek yardım çağrısı yaptı.