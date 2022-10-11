Rusya, Kiev'e bomba yağdırdı! 8 sivil öldü, 24 kişi yaralandı

Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kerç Köprüsü'nün vurulması ile tansiyon zirve yaptı. Ukrayna güne patlama sesleri ile uyandı. Kiev'i hedef alan Rusya, dün sabah saatlerinden itibaren şehre bomba yağdırdı. Şehirdeki köprüler, stratejik binalar, hatta Ukrayna devlet Başkanı Zelenski'nin ofisinin olduğu bölge bile hedef alındı. Halka 'sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapıldı. Zelenski "Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar" diyerek yardım çağrısı yaptı.
Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Putin ise, "Rus ordusunun askeri, enerji ve iletişim altyapılarını hedef aldığını" anlattı. Kuzey Akım boru hattında yaşanan gaz sızıntısı ile ilgili de ABD ve Batılı ülkeleri suçladı. "Bu sabotajı gerçekleştirenleri biliyoruz" ifadesini kullandı. ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget A Brink, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının arttığını hatırlattı. Rusya, dün Kiev'e 83 füze attı. Ukrayna'nın bu füzelerden 41'ini havada imha ettiği açıklandı.
Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılar sırasında füzelerin Alman Büyükelçiliği'nin vize bölümünün olduğu binaya da isabet etti.