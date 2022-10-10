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    • Dünya
    • 11.10.2022 01:01
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    • 11.10.2022 01:01
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    Washington - Kiev hattında 'hava savunma sistemi' trafiği! Zelenskiy, Biden ile görüştü

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 aylık bir zaman dilimi geride kaldı. Kırım'daki köprü patlamasının ardından Rusya misilleme olarak Ukrayna şehirlerini hedef almış, pek çok noktaya saldırı düzenlemişti. Tüm bu yaşananların ardından Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile görüştü. Washington - Kiev hattındaki görüşmede hava savunma sistemleri konusu ele alındı.

    Zelenskiy, Biden ile görüştü! Savunma sistemi...

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefonda yaptığı görüşmede hava savunma sistemleri ele alındı.

    Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Biden ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.



    "1 NUMARALI ÖNCELİK"
    Görüşmenin ana gündem maddesinin hava savunma sistemi olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Şu anda bu, savunma iş birliğimizde 1 numaralı önceliktir." ifadesini kullandı.

    Rus güçleri, bugün başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok bölgesinde çok sayıda füze ve roket saldırısı düzenlemişti.

    Zelenskiy, geçen ay CBS News'e verdiği röportajda, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söylemişti.
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    Haberler Dünya Washington - Kiev hattında 'hava savunma sistemi' trafiği! Zelenskiy, Biden ile görüştü
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