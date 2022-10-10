Washington - Kiev hattında 'hava savunma sistemi' trafiği! Zelenskiy, Biden ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefonda yaptığı görüşmede hava savunma sistemleri ele alındı.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Biden ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.