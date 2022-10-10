Dünya Başkan Erdoğan’ın sözüne geliyor! Dünya Bankası ve IMF başkanlarından dünyaya ‘faiz artırımı’ uyarısı: Gerçek bir tehlike

Pandemi ile başlayıp Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle başlayan enerji kriziyle devam eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, özellikle Avrupa'da giderek artıyor.
Enflasyon ve enerji krizi altında ezilen Avrupa'da özellikle doğal gaz ve akaryakıt kıtlığı ve fiyat artışları nedeniyle sıkı tedbirler alınıyor ve enflasyona kaşı faiz artırımına gidiliyor.
IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Bu kapsamda, Dünya Bankası Başkanı Malpass ve IMF Başkanı Georgieva "İstikrarsızlık Çağında Çoklu Krizleri Ele Almak" başlıklı oturumda dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Malpass, "Gelecek yıl dünya için bir resesyon riski ve gerçek bir tehlikesi var." dedi. Avrupa'da bazı gelişmiş ekonomilerin yavaşladığına dikkati çeken Malpass, bu durumun gelecek yıl nereye gideceğinin görüleceğini aktardı.
"FAİZ ORANLARDAKİ ARTIŞ DURUMU AĞIRLAŞTIRIYOR"
Malpass, birçok gelişmekte olan ülkede ise para birimlerinin değer kaybetmesinin ülkeler için borç seviyelerinin giderek daha fazla yük haline gelmesi anlamını taşıdığını belirterek, faiz oranlarındaki artışın bunu ağırlaştırdığını anlattı. Malpass, enflasyonun ise herkes ancak özellikle de yoksullar için hala büyük bir sorun olduğunu vurguladı.