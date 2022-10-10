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    • Dünya
    • 10.10.2022 23:04
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    • 10.10.2022 23:30
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    Dünya Başkan Erdoğan’ın sözüne geliyor! Dünya Bankası ve IMF başkanlarından dünyaya ‘faiz artırımı’ uyarısı: Gerçek bir tehlike

    ‘Faiz en büyük düşmanım’ diyen Başkan Erdoğan’ın ardından Dünya Bankası Başkanı David Malpass da faize karşı uyardı. Malpass, birçok gelişmekte olan ülkede ise para birimlerinin değer kaybetmesinin ülkeler için borç seviyelerinin giderek daha fazla yük haline gelmesi anlamını taşıdığını belirterek, faiz oranlarındaki artışın bu yükü ağırlaştırdığını belirtti.

    Dünya Bankası ve IMF’den faiz artırımı uyarısı

    Pandemi ile başlayıp Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle başlayan enerji kriziyle devam eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, özellikle Avrupa'da giderek artıyor.

    Enflasyon ve enerji krizi altında ezilen Avrupa'da özellikle doğal gaz ve akaryakıt kıtlığı ve fiyat artışları nedeniyle sıkı tedbirler alınıyor ve enflasyona kaşı faiz artırımına gidiliyor.



    IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Bu kapsamda, Dünya Bankası Başkanı Malpass ve IMF Başkanı Georgieva "İstikrarsızlık Çağında Çoklu Krizleri Ele Almak" başlıklı oturumda dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Malpass, "Gelecek yıl dünya için bir resesyon riski ve gerçek bir tehlikesi var." dedi. Avrupa'da bazı gelişmiş ekonomilerin yavaşladığına dikkati çeken Malpass, bu durumun gelecek yıl nereye gideceğinin görüleceğini aktardı.



    "FAİZ ORANLARDAKİ ARTIŞ DURUMU AĞIRLAŞTIRIYOR"
    Malpass, birçok gelişmekte olan ülkede ise para birimlerinin değer kaybetmesinin ülkeler için borç seviyelerinin giderek daha fazla yük haline gelmesi anlamını taşıdığını belirterek, faiz oranlarındaki artışın bunu ağırlaştırdığını anlattı. Malpass, enflasyonun ise herkes ancak özellikle de yoksullar için hala büyük bir sorun olduğunu vurguladı.



        "DÜNYA EKOMİSİNDEKİ YAVAŞLAMA 4 TRİLYON DOLAR KAYBA NEDEN OLACAK"
        IMF Başkanı Kristalina Georgieva da resesyon riskinin arttığı konusunda Malpass ile aynı fikirde olduğunu söyledi. Dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birinin bu yıl veya gelecek yıl art arda en az iki çeyrek negatif büyüme göstereceğini hesapladıklarını anımsatan Georgieva, dünya ekonomisindeki yavaşlamanın 2026'ya kadar yaklaşık 4 trilyon dolarlık kayba neden olmasını beklediklerini belirtti.

        "ÇİN'DE BÜYÜME AŞAĞI DOĞRU ÇEKİLİYOR"
        Georgieva, dünyanın üç kilit ekonomisinde de yavaşlama gördüklerine işaret ederek, bu ekonomilerin Avro Bölgesi, Çin ve ABD olduğunu anlattı.

        Bu durumun Avro Bölgesi'nde doğal gaz fiyatları kaynaklı olduğunu aktaran Georgieva, Çin'de ise Kovid-19 salgınıyla ilgili aksamalar ile konut sektöründe oynaklığın etkili olduğunu belirtti. Georgieva, "Çin'de büyümeyi aşağı çeken çok önemli bir sorun görüyoruz." dedi.

        "FAİZ ARTIRIMI NEDENİYLE EKONOMİK BÜYÜME İVME KAYBEDİYOR"
        IMF Başkanı Georgieva, ABD'de de hala çok güçlü bir iş gücü piyasası olmasına rağmen artan faiz oranları nedeniyle ekonomik büyümenin ivme kaybettiğini dile getirdi.

        Borç krizi tehlikesini "büyük ve korkutucu" olarak nitelendiren Georgieva, gelişmiş ekonomilerin bu tehlikeyi kontrol altına alması gerektiğini vurgulayarak, bunun sadece yüksek borç yükü olan ülkeleri değil tüm ülkeleri etkileyeceğini ifade etti.



        "GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİRSEK 2023'TE ACIYI AZALTABİLİRİZ"
        Georgieva, "Güçlerimizi birleştirirsek, birlikte hareket edersek 2023'te önümüze çıkan acıyı azaltabiliriz." diye konuştu.

        İklim değişikliğinin risklerine de değinen Georgieva, söz konusu risklerin ele alınması için dünyanın 3 ila 6 trilyon dolara ihtiyacı olduğunu ve özel sektörle iş birliğinin önem taşıdığını vurguladı.



        BAŞKAN ERDOĞAN FAİZİN İNECEĞİ MESAJINI VERMİŞTİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sorunumuz fiyatların dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar hala faiz lafı gevelemeye devam ededursun, biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Şimdi burdan sesleniyorum, ekranları başında bizi izleyen milletim iyi dinlesin. Bu kardeşiniz, bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları biz faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için düşük faiz. Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4'e düşürmüştük. Faizi de 4,6 ya indirdik. Bunu biz yaptık. Yarın da Allah'ın izniyle bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadarki demokrasi ve kalkınma adımlarını nasıl başarıyla neticelendirdiysek mevcut sıkıntıları da biz çözeriz, biz çözeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Bu yolda önümüzde kimse duramaz. Bir olacağız, iri, diri, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.

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