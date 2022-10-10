CANLI TAKİP: Kiev'de peş peşe patlamalar! Rusya'nın hedef aldığı Zelenskiy Ukrayna halkını uyardı: "Sığınaklardan ayrılmayın"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım'daki köprünün vurulmasını 'terörist eylem' olarak niteledi, bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti patlamalarla sarsıldı.
3 BÜYÜK PATLAMA
Kiev'de 3 tane büyük patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.
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10.10 Ukrayna İçişleri Bakalığı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini 24 yaralının olduğunu bildirdi.
09.50 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" ifadelerini kullandı.
09.36 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor" açıklamasında bulundu.09:41 Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Hava alarmı dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı" dedi.
09.35 Patlamalar nedeniyle Kiev'deki bir metro hattı faaliyetlerini durdurdu, şehirdeki istasyonların sığınak olarak kullanılacağı kaydedildi.
MERKEZDE PATLAMALAR!
09:26 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.