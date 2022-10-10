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    • Dünya
    • 10.10.2022 08:37
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    • 10.10.2022 10:14
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    CANLI TAKİP: Kiev'de peş peşe patlamalar! Rusya'nın hedef aldığı Zelenskiy Ukrayna halkını uyardı: "Sığınaklardan ayrılmayın"

    Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım'daki köprünün vurulmasını 'terörist eylem' olarak niteledi, bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti patlamalarla sarsıldı. Kiev'de 3 tane büyük patlama meydana geldi. Ukrayna basını, sabah saatlerinde Lviv, Dnipro ve Ternopil şehirlerinde de saldırılar düzenlendiğini belirtti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." açıklamasında bulundu. Saldırının ardından konuşan Zelenskiy, "Bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç krizinde tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ukrayna’da peş peşe patlamalar!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım'daki köprünün vurulmasını 'terörist eylem' olarak niteledi, bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti patlamalarla sarsıldı.

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    3 BÜYÜK PATLAMA
    Kiev'de 3 tane büyük patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.




    Kiev sabaha patlamalarla uyandı | Video


    RUSYA'DAN KERÇ MİSİLLEMESİ DAKİKA DAKİA SON GELİŞMELER


    10.10     Ukrayna İçişleri Bakalığı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini 24 yaralının olduğunu bildirdi.

    09.50 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" ifadelerini kullandı.


    09.36 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor" açıklamasında bulundu.09:41 Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Hava alarmı dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı" dedi.

    09.35 Patlamalar nedeniyle Kiev'deki bir metro hattı faaliyetlerini durdurdu, şehirdeki istasyonların sığınak olarak kullanılacağı kaydedildi.

    MERKEZDE PATLAMALAR!
    09:26 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

        KERÇ KÖPRÜSÜ'NE SALDIRI
        Şehre yönelik bariz saldırılar, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan tek köprünün bir patlamada hasar görmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

        Dün, Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör eylemi olarak adlandırdığı olaydan Ukrayna istihbarat servislerini sorumlu tuttu.

        Patlamayı görüşmek üzere bugün güvenlik konseyinin bir toplantısına başkanlık edecek.

        HAVAYA UÇURULDU
        8 Ekim Cumartesi sabahı saat 06.07'de Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan devasa köprüdeki patlama, bir dönüm noktası oldu. Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu yarımadadaki en prestijli projesi, patlayıcı yüklü bir kamyon tarafından havaya uçuruldu.

        Ukraynalılar Kerç Köprüsü'ndeki patlamayı doğrudan üstlenmedi ancak 'nefret köprüsü'nün vurulması ülkede kelimenin tam anlamıyla bayram havası estirdi. Büyük bir şok yaşayan Rusya'da ise Putin saldırıdan Ukrayna gizli servisini sorumlu tuttu.

        Kerç köprüsünde patlama kamerada | Video

        Rus medyası tarafından 'yüzyılın inşaatı' olarak övülen köprüden geçen kamyonun rotası bir hayli ilginç. Rus gizli servisi, kamyonun Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Odesa ve Rusya'nın güneyindeki Krasnodar'dan geçtiğini açıkladı.

        TERÖRİSTLER YOK EDİLMELİ
        24 Şubat'ta başlayan işgal girişiminden bu yana Moskova'da en şahin çıkışları yapan isim olan Dmitry Medvedev, Rusya'nın Kırım'daki saldırıya yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

        Halihazırda resmi unvanı Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Rusya'nın eski lideri Medvedev, 'teröristlerin doğrudan imha edilmesi'ni istedi, "Dünyada bu şekilde kabul edilmektedir, Rusya vatandaşlarının da beklediği budur" dedi.

        RUSYA İÇİN FAZLASIYLA GÜLÜNÇ
        Moskova'dan gelen açıklamalara Kiev'den sert yanıt geldi.

        Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusların Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya'da düzenlediği füze saldırılarına atıfta bulunup "Burada tek bir terörist devlet var ve tüm dünya onun kim olduğunu biliyor" deyip ekledi: "Putin, Ukrayna'yı terörizmle mi suçluyor? Bu kadarı Rusya için bile fazlasıyla gülünç."

        İLHAK BÖLGESİNDE PATLAMALAR
        Birkaç gündür Rus füzelerenin hedefi olan Zaporijya'da gece boyunca da patlama sesleri kesilmedi. Yalnızca Pazar günü Rus füzeleri 14 kişi kişinin ölümüne yol açtı, hayatını kaybedenlerin tümü sivil. Kurtarma ekipleri çok katlı bir binanın enkazını tarıyor, Ukraynalı yetkililer can kaybının artmasını bekliyor.

        Zaporijya'daki yerel yetkililer, şehirde yaşayanlardan sığınaklardan ayrılmamalarını talep ediyor. Zaporijya, Rusya'nın düzmece referandumlarla 'resmen' 'ilhak' ettiği dört bölgeden biri.

        KİEV'DE ŞİDDETLİ 3 PATLAMA
        Nitekim, bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli üç patlama duyuldu. Görgü tanıkları, şehir merkezindeki binalardan gökyüzüne siyah dumanların yükseldiğini söylüyor.

        Amerikan Wall Street Journal gazetesi, 'Rusya, köprüdeki patlamanın ardından Kırım'a ikmal hatlarını yeniden bağlamak için çaba gösteriyor' başlığıyla yayımladığı haberde, köprünün işgal birlikleri için silah ve asker taşıdığını hatırlatıyor.

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        BBC muhabiri canlı yayında Kiev’de patlamaya yakalandı
        Haberler Dünya CANLI TAKİP: Kiev'de peş peşe patlamalar! Rusya'nın hedef aldığı Zelenskiy Ukrayna halkını uyardı: "Sığınaklardan ayrılmayın"
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