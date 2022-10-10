CANLI TAKİP: Kiev'de peş peşe patlamalar! Rusya'nın hedef aldığı Zelenskiy Ukrayna halkını uyardı: "Sığınaklardan ayrılmayın"

KERÇ KÖPRÜSÜ'NE SALDIRI

Şehre yönelik bariz saldırılar, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan tek köprünün bir patlamada hasar görmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Dün, Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör eylemi olarak adlandırdığı olaydan Ukrayna istihbarat servislerini sorumlu tuttu.

Patlamayı görüşmek üzere bugün güvenlik konseyinin bir toplantısına başkanlık edecek.

HAVAYA UÇURULDU

8 Ekim Cumartesi sabahı saat 06.07'de Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan devasa köprüdeki patlama, bir dönüm noktası oldu. Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu yarımadadaki en prestijli projesi, patlayıcı yüklü bir kamyon tarafından havaya uçuruldu.

Ukraynalılar Kerç Köprüsü'ndeki patlamayı doğrudan üstlenmedi ancak 'nefret köprüsü'nün vurulması ülkede kelimenin tam anlamıyla bayram havası estirdi. Büyük bir şok yaşayan Rusya'da ise Putin saldırıdan Ukrayna gizli servisini sorumlu tuttu.

Kerç köprüsünde patlama kamerada | Video

Rus medyası tarafından 'yüzyılın inşaatı' olarak övülen köprüden geçen kamyonun rotası bir hayli ilginç. Rus gizli servisi, kamyonun Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Odesa ve Rusya'nın güneyindeki Krasnodar'dan geçtiğini açıkladı.

TERÖRİSTLER YOK EDİLMELİ

24 Şubat'ta başlayan işgal girişiminden bu yana Moskova'da en şahin çıkışları yapan isim olan Dmitry Medvedev, Rusya'nın Kırım'daki saldırıya yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Halihazırda resmi unvanı Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Rusya'nın eski lideri Medvedev, 'teröristlerin doğrudan imha edilmesi'ni istedi, "Dünyada bu şekilde kabul edilmektedir, Rusya vatandaşlarının da beklediği budur" dedi.