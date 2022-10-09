Almanya Başbakanı Scholz ve ABD Başkanı Biden'den dikkat çeken görüşme: Masada Rusya - Ukrayna var...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.



Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 1 saat süren telefon görüşmesinin merkezinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve bunun etkileriyle nasıl üstesinden gelineceği konularının da ele alınacağı G7 ve G20 formatında yapılacak toplantıların hazırlıklarının yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Scholz ve Biden'in görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'nın bölgelerini ilhak etmesinin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ilklerinin ihlali ve zorla başka devletin toprağını elde etme girişimi olarak değerlendirdiği, bunun asla kabul edilmeyeceği konusunda da mutabık kaldığı aktarıldı.